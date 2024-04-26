Mudurnu ilçesi sosyal hizmetlerle güçleniyor! İş insanı Süreyya Astarcı'dan örnek bağış

Bolu'nun Mudurnu İlçesine Sosyal Hizmet Desteği

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, hayırsever iş insanı Süreyya Astarcı tarafından bağışlanan üç katlı bina sayesinde yeni bir Sosyal Hizmet Merkezi'ne kavuşuyor. Mudurnu Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi adı altında hizmet verecek olan bu merkez, dezavantajlı gruplara destek olacak.

Hayırseverden Büyük Bağış

Süreyya Astarcı, daha önce gençlik hizmetlerine tahsis edilmiş olan bu binayı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün kullanımına sunma kararı aldı. Astarcı, geçmişte de Kredi Yurtlar Kurumu'na yurt bağışlamış ve diyaliz merkezine destek sağlamış bir hayırsever olarak tanınıyor. Ayrıca, bin üzerinde çocuğa burs vererek eğitime katkıda bulunmuş.

Protokol Töreni ve Açıklamalar

Bolu Valiliği'nde düzenlenen protokol imza töreninde Bolu Valisi Erkan Kılıç ve diğer ilgililer hazır bulundu. Vali Kılıç törende yaptığı konuşmada, merkezin özellikle yaşlılar, engelliler ve ailesinden ayrılmış küçük çocuklar gibi dezavantajlı gruplara hizmet vereceğini belirtti.

Bolu Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı İş Birliği

Bolu Valiliği, Mudurnu Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen iş birliği protokolü, bu önemli sosyal hizmet projesinin hayata geçirilmesini sağlayacak. İmza töreni, projenin resmiyet kazanmasında kritik bir adım oldu.

Mudurnu'da Sosyal Hizmetlerin Yeni Adresi

Yeni sosyal hizmet merkezi, Mudurnu ve çevresindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli hizmetler sunacak. Bu merkez sayesinde bölgedeki sosyal hizmetlerin erişimi ve kalitesi artırılacak.