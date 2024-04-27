Pastörize sütte tespit edildi: sağlık riski taşıyor mu?

Kuş Gribi virüsü

Sağlık dünyasından gelen son dakika haberlerine göre, kuş gribi virüsü H5N1, pastörize süt örneklerinde tespit edildi. Bu bulgu, ilk kez bu baharın başlarında süt ineği sürülerinde kuş gribi vakalarının rapor edilmesi sonrasında yapılan analizlerde ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yaptığı açıklamada, pastörizasyon işleminin virüsü etkisiz hale getirmesinin beklendiğini, ancak virüs parçacıklarının tamamen ortadan kaldırılamayacağını belirtti. Öte yandan, ABD Tarım Bakanlığı kuş gribinin yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemler alarak, eyaletler arası sınır geçen ineklerin test edilmesini zorunlu kıldı.

Pastörizasyon ve kuş gribi virüsü

Pastörizasyon, 1860’larda Fransız kimyager Louis Pasteur tarafından geliştirilen bir ısıtma işlemidir. Bu işlem, bazı ciddi hastalıklara neden olabilecek zararlı bakterileri ve patojenleri öldürmek amacıyla kullanılmaktadır. Pastörizasyon işlemi, E. coli, Listeria ve Salmonella gibi hastalıklara neden olan bakterileri öldürürken, kuş gribine neden olan H5N1 virüsü üzerinde de etkili olması beklenmektedir.

Sağlık güvenliği açısından süt tüketimi

FDA ve diğer sağlık otoriteleri, pastörize süt ürünlerinin tüketiminde herhangi bir sağlık riski bulunmadığını vurgulamaktadır. Pastörizasyon sürecinin virüsü büyük oranda etkisiz hale getirdiği ve ticari süt tedarikinin güvenli olduğu belirtiliyor. Buna rağmen, tüketicilerin alerjiler veya diğer sağlık koşulları nedeniyle doktorlarına danışmaları önerilmektedir.

Sonuç olarak, pastörize süt örneklerinde kuş gribi virüsü H5N1'in tespit edilmiş olması, sağlık yetkilileri tarafından dikkatle izlenmektedir. Ancak mevcut bilgilere göre, pastörizasyon süreci sütü tüketim için güvenli hale getirmekte ve virüsün bulaşıcı etkilerini önemli ölçüde azaltmaktadır.