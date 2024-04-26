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Zeynep ve Halil İbrahim'in kaderi ne alacak? Hudutsuz Sevda'da ipler geriliyor

"Hudutsuz Sevda" dizisinin merakla beklenen 30. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. NOW platformunda yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yapımcılığını MedYapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu ve Bahadır Özdener tarafından senaryolaştırılan dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Esra Perçin
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Zeynep ve Halil İbrahim'in kaderi ne alacak? Hudutsuz Sevda'da ipler geriliyor mask
Zeynep ve Halil İbrahim'in kaderi ne alacak? Hudutsuz Sevda'da ipler geriliyor
Zeynep ve Halil İbrahim'in kaderi ne alacak? Hudutsuz Sevda'da ipler geriliyor
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Zeynep'e Cezaevinde Saldırı

Dizinin bu bölümünde, cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep (Miray Daner), acil olarak hastaneye kaldırılıyor. Bu durum, Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş) ve Rızvan Leto (Burak Sergen) başta olmak üzere tüm aileyi derinden sarsıyor. Halil İbrahim, kızına bunu yapanlardan intikam almak için adım atıyor.

Zeynep ve Halil İbrahim'in kaderi ne alacak? Hudutsuz Sevda'da ipler geriliyor

İntikam Ateşi: Halil İbrahim Harekete Geçiyor

Halil İbrahim, kızının başına gelenlerin ardından Nihat'ın mekanına düzenlediği baskınla Hakan'ı ele geçiriyor. Zeynep'in intikamını almak için büyük bir kararın eşiğine gelen Halil İbrahim, bu süreçte büyük bir ikilem içinde kalıyor. Zeynep'in sağlık durumu ise izleyicileri endişeye sevk ediyor.

Star Kadro ve Göz Alıcı Performanslar

"Hudutsuz Sevda" dizisinin kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi başarılı isimler yer alıyor. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen oyuncular, bu bölümde de performanslarıyla göz dolduruyor.Zeynep ve Halil İbrahim'in kaderi ne alacak? Hudutsuz Sevda'da ipler geriliyor

Beklenen Bölüm Ne Zaman?

"Hudutsuz Sevda"nın 30. bölümü, 2 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşacak. Dizi, her bölümüyle olduğu gibi yeni bölümünde de sürprizlerle dolu bir senaryoyla geliyor. Cezaevinde başlayan olaylar zinciri, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki ilişkiyi de yeni bir boyuta taşıyacak.

26 Nis 2024 - 16:06 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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