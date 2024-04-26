Zeynep ve Halil İbrahim'in kaderi ne alacak? Hudutsuz Sevda'da ipler geriliyor

Zeynep'e Cezaevinde Saldırı

Dizinin bu bölümünde, cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep (Miray Daner), acil olarak hastaneye kaldırılıyor. Bu durum, Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş) ve Rızvan Leto (Burak Sergen) başta olmak üzere tüm aileyi derinden sarsıyor. Halil İbrahim, kızına bunu yapanlardan intikam almak için adım atıyor.

İntikam Ateşi: Halil İbrahim Harekete Geçiyor

Halil İbrahim, kızının başına gelenlerin ardından Nihat'ın mekanına düzenlediği baskınla Hakan'ı ele geçiriyor. Zeynep'in intikamını almak için büyük bir kararın eşiğine gelen Halil İbrahim, bu süreçte büyük bir ikilem içinde kalıyor. Zeynep'in sağlık durumu ise izleyicileri endişeye sevk ediyor.

Star Kadro ve Göz Alıcı Performanslar

"Hudutsuz Sevda" dizisinin kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi başarılı isimler yer alıyor. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen oyuncular, bu bölümde de performanslarıyla göz dolduruyor.

Beklenen Bölüm Ne Zaman?

"Hudutsuz Sevda"nın 30. bölümü, 2 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşacak. Dizi, her bölümüyle olduğu gibi yeni bölümünde de sürprizlerle dolu bir senaryoyla geliyor. Cezaevinde başlayan olaylar zinciri, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki ilişkiyi de yeni bir boyuta taşıyacak.