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Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı uyarı "Fiyatlar artıyor, ahlak Kayboluyor"

İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu, hayat pahalılığı konusundaki endişelerini dile getirerek, toplumun ahlaki durumuna dikkat çekti.

Esra Perçin
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Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı uyarı "Fiyatlar artıyor, ahlak Kayboluyor" mask
Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı uyarı "Fiyatlar artıyor, ahlak Kayboluyor"
Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı uyarı "Fiyatlar artıyor, ahlak Kayboluyor"
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Hayat Pahalılığına Dikkat Çeken İlahiyatçı

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığının seviyesini eleştirerek, toplumun ahlaki değerlerinin İslam ahlakı ile örtüşmediğini belirtti. Hatipoğlu'nun bu konuda kaleme aldığı köşe yazısı, toplumun vicdanını sorgulayan ifadelerle dolu.

Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı uyarı

"Fiyatlar Uçuyor, Ahlak Kayboluyor"

Hatipoğlu, yazısında, marketlerden lokantalara dek her yerde gözlemlenen yüksek fiyat artışlarına ve fiyatların sık sık değişimine dikkat çekti. Bu durumun tüm toplumu rahatsız ettiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Marketlerde ve restoranlarda fiyatlar baş döndürücü. İdareciler elbette gerekli önlemleri alıyor, ancak öncelikle vicdani bir rahatsızlık hissetmek zorundayız," şeklinde konuştu.

Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı uyarı

Ahlaki Uyarı: İnsaf Gerekiyor

İlahiyatçı, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin insana uygun, insaflı ve makul fiyatlar sunmaları gerektiğinin altını çizdi. Hatipoğlu, bu durumun bir 'kul hakkı' olduğunu ve vatandaşların da fiyat listelerine akıl, kural ve vicdan çerçevesinde tepki göstermeleri gerektiğini belirtti.Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı uyarı

Toplumsal Uyanış Çağrısı

Nihat Hatipoğlu yazısında, ahlaki durumun İslam ahlakıyla uyumlu olmadığını tekrar vurgulayarak, "Kimse alınmasın ama ahlakımız İslam ahlakıyla örtüşmüyor. Kendimizi iman, akıl, vicdan üçgeninde sorgulamalıyız. Bereket kalmadı, huzur kalmadı. Sevgi azaldı, kavga çoğaldı," ifadelerini kullandı.

26 Nis 2024 - 16:46 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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