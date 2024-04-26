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Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma

Ünlü oyuncu Bade İşçil, katıldığı 'Empati' programında güzelliğin yarattığı zorlukları dile getirdi. İşçil, güzelliğin kendisine yarattığı sosyal engeller ve yaşadığı dışlanma hissini açıkça anlattı.

Esra Perçin
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Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma mask
Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma
Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma
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Güzellik Engel mi?

Bade İşçil, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Empati' programında güzelliğin insan ilişkileri üzerindeki etkilerini konuştu. İşçil, "Varlık sebebim güzel olmak değil" diyerek, güzelliğin insanlar arasındaki ilişkilere nasıl engel olabildiğini vurguladı.

Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma

Lise dönemlerinde yaşadığı arkadaşlık sorunlarını anlatan İşçil, kız arkadaşlarının sevgilileri tarafından kıskanıldığı zamanlar olduğunu belirtti.

Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma

Erkek Arkadaşlarla Daha Rahat

İşçil, genellikle erkek arkadaşlarıyla daha iyi anlaştığını ifade ederken, kız arkadaşları tarafından zaman zaman dışlandığını da dile getirdi. Güzelliğin, çoğu zaman "tehlike" olarak algılandığını ve bu yüzden bazı sosyal etkinliklere çağrılmadığını belirtti.

Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma

İşçil, bu durumu, "Çünkü etraflarında olursam tehlike yaratabilirim gibi görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim" sözleriyle anlattı.

Aşk Hayatında Durum Nasıl?

Geçtiğimiz hafta sahilde yürüyüş yaparken karşılaştığı muhabirlerin aşk hayatı hakkında sorduğu sorulara, "Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun hadi deyince de olmuyor. Sarı sayfalara ilan mı vereyim?" diyerek esprili bir yanıt veren İşçil, özel hayatının da medyanın ilgi odağı olduğunu gösterdi.

Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma

Bade İşçil’in açıklamaları, güzellik algısının toplumda nasıl farklı sorunlara yol açabildiğini ve kişisel ilişkiler üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.

Bade İşçil’den güzellik itirafları: Arkadaşlıklar ve dışlanma

İşçil, bu konudaki deneyimlerini paylaşarak, güzellik yüzünden yaşanan önyargıları ve zorlukları vurgulamış oldu.

26 Nis 2024 - 16:56 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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