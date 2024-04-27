Boluspor Süper Lig yolunda: Son üç hafta ve play-off mücadelesi!

Trendyol 1. Lig'de son haftalara girilirken, Boluspor play-off hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. Eyüpspor'un şampiyonluğu ilan ettiği ligde, Boluspor'un Süper Lig hayali kızışan puan mücadelesinde önemli bir viraja giriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde kalan son üç haftada maksimum puan hedefleyerek play-off biletini kapmayı amaçlıyor.

Boluspor'un play-off yol haritası

Boluspor, şu anda 47 puanla 9. sırada yer alıyor ve play-off bölgesine girme mücadelesinde 8. sıradaki Gençlerbirliği ile puanları eşit. Aynı zamanda 52 puanlı Kocaelispor ve Bodrum FK, 54 puanlı Sakaryaspor ve 55 puanlı Ahlatcı Çorum FK gibi direkt rakiplerinin kayıp yaşamasını bekleyen Bolu temsilcisi, play-off yarışını son haftalara taşıyor.

Kritik maçlar Boluspor'un kapısını aralayabilir

Boluspor, ilk olarak ligden düşmesi kesinleşen Altay ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Bu maçta alınacak bir galibiyet, play-off iddialarını güçlendirecek. Ardından 12. sıradaki Manisa FK ile deplasmanda kritik bir maç yapacak olan Boluspor, buradan da puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Sezonun son maçında ise, 33. haftada, doğrudan Süper Lig'in kapısını zorlamayı amaçlayan Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için de oldukça önemli olacak.

Boluspor'un Süper Lig özlemi

1988-1992 yılları arasında Süper Lig'de mücadele eden Boluspor, sonraki yıllarda 1. Lig'de sürekli varlık gösterdi. İlk kez katıldıkları yıl play-off finalinde Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden ve sonraki sezonlarda yarı finalde elenen Boluspor, bu sezon geride kalan maçlardan maksimum puan alarak, rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek ve play-off etabına adını yazdırmak için mücadele edecek.