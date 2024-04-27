27 Nis 2024 - 12:05- Spor G:

Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba: “Az hata yapan play-off'tan devam eder”

Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, Altay maçı öncesinde hedeflerini açıkladı: Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Play-off'ta az hata yaparak Süper Lig hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz.

Mustafa Aykan
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Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba: “Az hata yapan play-off'tan devam eder” mask
Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba: “Az hata yapan play-off'tan devam eder”
Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba: “Az hata yapan play-off'tan devam eder”
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Boluspor'un deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, Altay maçı öncesi, takımın hedeflerini ve ligdeki duruşlarını açıkladı. Play-off yolunda ilerlediklerini belirten Akbaba, Süper Lig hedefine ulaşma konusunda iddialı konuştu.

Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba: “Az hata yapan play-off'tan devam eder”

Kritik haftalarda gözler play-off'ta

Çağlar Şahin Akbaba, sezonun son üç maçının her takım için kritik olduğunu vurgulayarak, az hata yapanın play-off'tan devam edeceğini belirtti. Boluspor'un, bu kritik süreci hata yapmadan atlatması halinde play-off grubuna kalacaklarına inandığını dile getirdi. Ayrıca, Boluspor'un sahada gösterdiği performansın skorlara olumlu yansıdığını ve bu yüzden Altay maçını ciddiye alarak 3 puanla ayrılmanın hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba: “Az hata yapan play-off'tan devam eder”

Az hata, büyük başarı getirir

Takım olarak son maçlarda gösterdikleri yüksek motivasyon ve taktik disiplini önemseyen Akbaba, bu sayede başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Özellikle, saha içinde ve dışında birbirlerini motive ederek, taktiksel ve mental anlamda en üst düzey performansı sergilemeye çalıştıklarını belirtti. "Altay maçını 3 puanla geçersek, kalan iki maçta da istediğimiz skorları alabiliriz." diyerek, sezondaki kritik maçların önemine dikkat çekti.

Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba: “Az hata yapan play-off'tan devam eder”

İdoller ve gelecek hedefleri

Çağlar Şahin Akbaba, kariyeri boyunca örnek aldığı isimlerden bahsetti. Bucaspor'da oynarken Cenk Tekelioğlu'nu örnek aldığını, şimdi ise Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'yı idol olarak gördüğünü ifade etti. Süper Lig'e yükselmek ve orada Boluspor kalesini koruyarak üst düzey bir kaleci olma hedeflerini vurguladı.

Şampiyonluk ve Süper Lig hayalleri

Çağlar Şahin Akbaba, Boluspor'un Süper Lig hedefine ulaşma konusunda çok istekli olduğunu belirtti. "Yıllardır bu ligdeler, ilk hedefim şampiyonluk yaşamak," diyen Akbaba, Boluspor'un Süper Lig'de başarılı olma ve uzun yıllar bu ligde mücadele etme arzusunu dile getirdi.

# boluspor

27 Nis 2024 - 12:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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