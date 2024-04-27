Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu!

Türkiye Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un başarılı kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, bu sezon sergilediği üstün performansla adından sıkça söz ettiriyor. Deneyimli kaleci, takımının güvenilir ismi olarak ön plana çıkıyor.

Çağlar Şahin Akbaba'nın istikrarlı performansı

Çağlar Şahin Akbaba, bu sezon 1. Lig'de her maçta forma giyen tek kaleci olma başarısını gösterdi. Toplam 2790 dakika sahada kalan Akbaba, 31 maçta tam 90 dakika boyunca kalesini korudu ve 10 kez kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, bu performansıyla Boluspor'un en değerli varlıklarından biri haline geldi.

Kariyerindeki kulüpler ve gelecek hedefleri

Çağlar Şahin Akbaba'nın futbol kariyeri, Bucaspor, Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Gaziantep FK ve en son olarak Boluspor'da devam etti. Her geçen gün tecrübesine tecrübe katan Akbaba, Boluspor ile şampiyonluk yaşamayı ve ardından Süper Lig'de de başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Tecrübeli kaleci, "Bu sene şampiyonluk yaşayıp, Süper Lig'de de Boluspor'un kalesini korumak istiyorum," diyerek hedeflerini belirtti.

Boluspor'un Süper Lig hedefi

Boluspor, Türkiye futbolunda önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda Çağlar Şahin gibi tecrübeli oyuncuların katkıları büyük önem taşıyor. Akbaba'nın liderliğinde Boluspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.