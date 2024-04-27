- Spor

Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu!

Boluspor'un deneyimli kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, 1. Lig'de sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Sezon boyunca sahada kalarak takımının en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Akbaba, Süper Lig hedeflerine ulaşmak için mücadele ediyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu! mask
Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu!
Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un başarılı kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, bu sezon sergilediği üstün performansla adından sıkça söz ettiriyor. Deneyimli kaleci, takımının güvenilir ismi olarak ön plana çıkıyor.

Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu!

Çağlar Şahin Akbaba'nın istikrarlı performansı

Çağlar Şahin Akbaba, bu sezon 1. Lig'de her maçta forma giyen tek kaleci olma başarısını gösterdi. Toplam 2790 dakika sahada kalan Akbaba, 31 maçta tam 90 dakika boyunca kalesini korudu ve 10 kez kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, bu performansıyla Boluspor'un en değerli varlıklarından biri haline geldi.

Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu!

Kariyerindeki kulüpler ve gelecek hedefleri

Çağlar Şahin Akbaba'nın futbol kariyeri, Bucaspor, Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Gaziantep FK ve en son olarak Boluspor'da devam etti. Her geçen gün tecrübesine tecrübe katan Akbaba, Boluspor ile şampiyonluk yaşamayı ve ardından Süper Lig'de de başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Tecrübeli kaleci, "Bu sene şampiyonluk yaşayıp, Süper Lig'de de Boluspor'un kalesini korumak istiyorum," diyerek hedeflerini belirtti.

Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu!

Boluspor'un Süper Lig hedefi

Boluspor, Türkiye futbolunda önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda Çağlar Şahin gibi tecrübeli oyuncuların katkıları büyük önem taşıyor. Akbaba'nın liderliğinde Boluspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.

Sadece Boluspor’un değil Trendyol 1.Lig’in en istikrarlı futbolcusu oldu!

# türkiye, boluspor

27 Nis 2024 - 12:30 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL