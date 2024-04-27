Boluspor ve Altay’ın yarım asırlık rekabetinde 51. randevu heyecanı!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, Altay ile karşı karşıya geliyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan bu önemli mücadele, iki takımın ligdeki 51. randevusu olacak. Boluspor, sezonun bu kritik aşamasında Play-Off iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkarken, Altay ise ligde kalma mücadelesini sürdürüyor.

İki takım arasındaki rekabetin tarihçesi

Boluspor ve Altay, bugüne kadar 50 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Boluspor 18 kez galip gelirken, Altay ise 14 kez üstünlük sağladı. Geri kalan 18 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor’un attığı 58 gole, Altay 54 golle karşılık verdi. İki takım arasında İzmir’de oynanan sezonun ilk yarısındaki maçı Boluspor 1-0 kazanmıştı.

Altay'da teknik direktör karuseli

Altay, sezon başında Tuna Üzümcü yönetiminde lige başlamış, ancak başarısız sonuçlar neticesinde birkaç kez teknik direktör değişikliğine gitmişti. En son Cüneyt Biçer yönetimindeki Altay, ligde kalan son 7 maçında sadece 2 gol atarken, üst üste aldığı mağlubiyetler sonucunda 2. Lig’e düşmüş durumda.

Boluspor'un play-off mücadelesi

Ev sahibi Boluspor ise sezon başında Turgay Altay ile başlamış, ancak ondan sonra gelen Yalçın Koşukavak ile performansını artırarak Trendyol Süper Lig’e yükselmek için Play-Off mücadelesine odaklanmıştı. Koşukavak’ın liderliğinde Boluspor, 31 maçta 15 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Boluspor, bu maçta Altay'ı mağlup ederek Play-Off yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Öne çıkanlar ve beklentiler

Bu maç, hem Boluspor için bir yükselme fırsatı hem de Altay için onur mücadelesi anlamına geliyor. Her iki takım da sahaya en iyi performanslarını sergilemek için çıkacak. Boluspor'un yükselişinin ve Altay'ın düşüşünün bu mücadelede nasıl bir sonuç doğuracağı büyük merak konusu.

Boluspor – Altay maçının hakemi

Bolu'da gerçekleşecek olan maçta hakemlik görevini Ozan Ergün üstlenecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ve Ferhat Çalar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.