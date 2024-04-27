Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 100 Ülkede canlı yayında!

Süper Lig'in heyecan dolu 34. haftasında gerçekleşecek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, hem sahada hem de medyada büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak olan bu kritik maç için, aralarında 4 yabancı gazetecinin de bulunduğu toplam 203 basın mensubu akreditasyon işlemi yaptırdı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) başvuran gazeteciler, bu önemli karşılaşmayı yerinde izleme şansı yakalayacak.
Dünya genelinde canlı yayın
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki bu önemli mücadele, dünya çapında 100'den fazla ülkede spor severlerle buluşacak. Global yayıncı beIN SPORTS, derbiyi İngilizce dil seçeneğiyle sunarak, farklı dillerdeki izleyicilere de ulaşma fırsatı sağlıyor. Bu geniş kapsamlı yayın, derbinin uluslararası alandaki önemini ve ilgiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.