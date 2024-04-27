Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 100 Ülkede canlı yayında!

Süper Lig'in heyecan dolu 34. haftasında gerçekleşecek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, hem sahada hem de medyada büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak olan bu kritik maç için, aralarında 4 yabancı gazetecinin de bulunduğu toplam 203 basın mensubu akreditasyon işlemi yaptırdı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) başvuran gazeteciler, bu önemli karşılaşmayı yerinde izleme şansı yakalayacak.

Dünya genelinde canlı yayın

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki bu önemli mücadele, dünya çapında 100'den fazla ülkede spor severlerle buluşacak. Global yayıncı beIN SPORTS, derbiyi İngilizce dil seçeneğiyle sunarak, farklı dillerdeki izleyicilere de ulaşma fırsatı sağlıyor. Bu geniş kapsamlı yayın, derbinin uluslararası alandaki önemini ve ilgiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.