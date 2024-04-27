Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarının piyasa değerleri ne kadar?

Türk futbolunun kalbi bugüm oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla atacak. Transfermarkt verilerine göre, Fenerbahçe'nin kadrosu 201 milyon 450 bin Euro ile ligin en yüksek piyasa değerine sahipken, Beşiktaş'ın kadro değeri 138 milyon 730 bin Euro olarak belirlendi. Bu rakamlar, iki ekip arasındaki rekabetin sadece saha içinde değil, mali açıdan da ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Derbinin yıldızları sahne alıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş, derbide yıldızlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu, her biri 20 milyon Euro piyasa değeriyle maçın en değerli oyuncuları olarak öne çıkıyor. Brezilyalı oyuncu Fred ise 19 milyon Euro ile bu listeye yakın takipçi. Beşiktaş'ta ise Gedson Fernandes ve Al-Musrati, her biri 16 milyon Euro değer biçilen başarılı futbolcular olarak dikkat çekiyor.

Merkez bankası kuru üzerinden dev rakamlar

Türkiye Merkez Bankası'nın günlük kurları baz alındığında, iki takımın toplam değeri 11 milyar 915 milyon TL'yi buluyor. Bu rakam, Türk futbolunda bir derbinin ekonomik büyüklüğünü ve takımların sahip olduğu değeri gözler önüne seriyor.