Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistikler!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takımın tarihi rekabetinde bu maç, toplamda 359. randevu olacak. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek amacıyla Beşiktaş'ı yenmek istiyor. Beşiktaş ise ligi ilk dört içinde bitirme hedefine odaklanmış durumda.

Tarihi rekabet yeniden sahada

Fenerbahçe ve Beşiktaş, yılların ezeli rekabetine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. İki takım, 34. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar 358 kez karşılaşan iki takım arasında, Fenerbahçe 134 galibiyetle önde giderken, Beşiktaş 127 kez üstünlük sağladı. Geri kalan 97 maç ise berabere tamamlandı.

Şampiyonluk yarışında kritik mücadele

Ligin son haftalarına girilirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş için stakes oldukça yüksek. Fenerbahçe, üst üste aldığı 7 galibiyet sonrası Sivas'ta yaşadığı puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için derbiden zaferle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Beşiktaş, ligi ilk dört içinde tamamlama hedefine ulaşmak için kritik puanlar arıyor.

Sezonun en çekişmeli derbisi

Bu sezonki ilk yarı mücadelesinde Fenerbahçe, Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmişti. İki takım arasında Süper Lig'deki en farklı skorlar ise, Beşiktaş'ın 5-1 ve Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetleriyle kaydedilmişti. Ayrıca, tarihi rekabette en gollü maç 1974 yılında TSYD Kupası'nda Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin inanılmaz dönüşleri

Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü maçlarda gösterdiği inanılmaz dönüşlerle dikkat çekiyor. İlk golü yedikleri 9 maçın 8'inden puanla ayrılan sarı-lacivertliler, bunların 7'sinde galibiyet elde etti. Beşiktaş ise kazandığı son 10 lig maçında 4 galibiyet alırken, bu galibiyetlerin tümünde kalesini gole kapattı.

Derbi öncesi dikkat çeken detaylar

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular arasında Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca, derbide kaleciler Dominik Livakovic ve Mert Günok'un performansları da büyük önem taşıyacak. İki tecrübeli kaleci, takımlarının kaderini etkileyebilecek kritik kurtarışlar yapabilir.