Beşiktaş’ta eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Fenerbahçe derbisi öncesi son durum!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, büyük bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, yarın deplasmanda, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ancak siyah-beyazlılar, bu kritik derbiye dört sakat ve bir cezalı oyuncu eksik olarak çıkacak.

Kritik eksiklerle dolu kadro

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ante Rebic ameliyat sonrası sahalardan uzak, diğer yandan Bahtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ayrıca, defansın sağ kanadını güçlendiren Jonas Svensson, sarı kart cezası sebebiyle derbide yer alamayacak. Bu önemli eksiklikler, takımın stratejilerinde ve saha içi dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Derbiye doğru forma giyme yarışı

Sakatlıklarını yeni atlatan Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan ise, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe'nin tercihleri doğrultusunda sahada yerlerini alabilecek. Bu iki oyuncunun performansı, takımın derbi stratejisinde belirleyici olabilir.

Kart sınırındaki oyuncular

Beşiktaş'ta ayrıca, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların derbide kart görmeleri durumunda, önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ise, kariyerinde ilk kez bir derbi heyecanı yaşayacak. Bu maç, Topraktepe için siyah-beyazlı takımın başında çıkacağı altıncı maç olacak.

Geçmişteki başarılar ve umutlar

Son üç deplasman derbisinde yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2020-2021 sezonunda 4-3, 2022-2023 sezonunda ise 4-2 mağlup etmişti. İki takım arasındaki 2021-2022 sezonu derbisi ise 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, kötü geçen sezonlarına rağmen, taraftarlarına derbi galibiyetiyle moral vermek istiyor.