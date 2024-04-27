TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı

Haber albümü için resme tıklayın

TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası

Bolu geçişi sırasında gerçekleşen talihsiz bir trafik kazası, dört yolcunun yaralanmasıyla sonuçlandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 34 GAH 375 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Şuayip A.'nın kullandığı 34 GE 9504 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralılar ve Hızlı Müdahale

Soda taşıyan tıra çarpan otomobildeki dört kişi, kazanın hemen ardından yaralandı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hızla bildirildi. İhbar üzerine bölgeye derhal sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazazede vatandaşlar, ambulanslar aracılığıyla şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedenlerinin ve sorumlulukların belirlenmesi için gerekli prosedürler titizlikle uygulanmakta.