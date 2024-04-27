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TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde yaşanan tır ve otomobil çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı müdahalede bulundu. Kaza detayları ve güvenlik önlemleri haberimizde.

İhlas Haber Ajansı
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TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı mask
TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı
TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı
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TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası
Bolu geçişi sırasında gerçekleşen talihsiz bir trafik kazası, dört yolcunun yaralanmasıyla sonuçlandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 34 GAH 375 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Şuayip A.'nın kullandığı 34 GE 9504 plakalı tıra arkadan çarptı.

TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı

Yaralılar ve Hızlı Müdahale
Soda taşıyan tıra çarpan otomobildeki dört kişi, kazanın hemen ardından yaralandı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hızla bildirildi. İhbar üzerine bölgeye derhal sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazazede vatandaşlar, ambulanslar aracılığıyla şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi.TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı

Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedenlerinin ve sorumlulukların belirlenmesi için gerekli prosedürler titizlikle uygulanmakta.TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı
# istanbul, polis, otomobil, trafik, kaza

27 Nis 2024 - 13:32 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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