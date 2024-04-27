TEM Otoyolu Bolu kesiminde tır ile otomobil çarpıştı

TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası
Bolu geçişi sırasında gerçekleşen talihsiz bir trafik kazası, dört yolcunun yaralanmasıyla sonuçlandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 34 GAH 375 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Şuayip A.'nın kullandığı 34 GE 9504 plakalı tıra arkadan çarptı.
Yaralılar ve Hızlı Müdahale
Soda taşıyan tıra çarpan otomobildeki dört kişi, kazanın hemen ardından yaralandı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hızla bildirildi. İhbar üzerine bölgeye derhal sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazazede vatandaşlar, ambulanslar aracılığıyla şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedenlerinin ve sorumlulukların belirlenmesi için gerekli prosedürler titizlikle uygulanmakta.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.