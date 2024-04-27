Bolu'da yangın tehlikesi: Çöplükteki çürümüş samanlar alevlendi!

Yangın Nasıl Başladı?
Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde çöplük alanda meydana gelen yangın, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölge çiftçileri tarafından tarlaların bulunduğu yol kenarına atılan çürümüş samanlar, kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Çıkan dumanlar çevreyi kaplayarak görüş mesafesini düşürdü ve çevre sakinlerinde endişe yarattı.
Vatandaşlar Hızla Müdahale Etti
Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bildirimin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Alev alev yanan samanlar, itfaiye ekiplerinin profesyonel çalışması ile kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye Ekiplerinden Başarılı Operasyon
Bolu itfaiye ekipleri, yangın bölgesine kısa sürede ulaşarak, alevlere müdahale etti. Yangının çevreye daha fazla zarar vermesini önlemek için yapılan çalışmalar, itfaiye ekiplerinin deneyimi ve hızlı müdahalesi sayesinde başarıyla tamamlandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.