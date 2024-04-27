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Bolu'da yangın tehlikesi: Çöplükteki çürümüş samanlar alevlendi!

Bolu'nun Karaköy Mahallesi'nde, çiftçiler tarafından yol kenarına atılan çürümüş samanlar alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde büyük bir yangın faciası engellendi.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da yangın tehlikesi: Çöplükteki çürümüş samanlar alevlendi! mask
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Yangın Nasıl Başladı?

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde çöplük alanda meydana gelen yangın, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölge çiftçileri tarafından tarlaların bulunduğu yol kenarına atılan çürümüş samanlar, kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Çıkan dumanlar çevreyi kaplayarak görüş mesafesini düşürdü ve çevre sakinlerinde endişe yarattı.

Bolu'da yangın tehlikesi: Çöplükteki çürümüş samanlar alevlendi!

Vatandaşlar Hızla Müdahale Etti

Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bildirimin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Alev alev yanan samanlar, itfaiye ekiplerinin profesyonel çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Bolu itfaiye ekipleri, yangın bölgesine kısa sürede ulaşarak, alevlere müdahale etti. Yangının çevreye daha fazla zarar vermesini önlemek için yapılan çalışmalar, itfaiye ekiplerinin deneyimi ve hızlı müdahalesi sayesinde başarıyla tamamlandı.
# çevre

27 Nis 2024 - 14:03 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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