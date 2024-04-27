Bolu'da iş adamına silahlı gasp! Çete lideri yakalandı

Baskın Anı: Bolu'da Dramatik Operasyon

Bolu’da 22 Mart sabahı, Yaşamkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş insanı otomobiline binmek üzereyken silahlı ve maskeli dört şüpheli tarafından tehdit edildi. Çete, kurbanlarından toplamda bin 80 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 Türk Lirası nakit para çalarak kayıplara karıştı.

Etkin Polis Çalışması: Çete Üyeleri Kıskıvrak

Olayın ardından, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı dedektifler, çeteyi çökertmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 46 farklı noktadaki 360 saatlik güvenlik kamerası kayıtları titizlikle incelendi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen koordineli operasyonlar sonucunda, şüpheliler Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan tutuklanarak 'Silahlı yağma' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Çetenin Beyni: Lider Şüpheli M.Ş.A. Yakalandı

Araştırmalar derinleştikçe, çetenin liderliğini üstlenen ve 10 ayrı suç kaydı bulunan M.Ş.A. (42) hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bolu ve İstanbul polisi, M.Ş.A.'yı yakalamak için özel bir operasyon düzenledi. Operasyon, İstanbul'da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve M.Ş.A., gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete lideri, şimdi adalet karşısına çıkarılıcak.