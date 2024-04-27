Esra Erol'un programında çocuk gelin satışı şoke etti

Gündüz Kuşağındaki Büyük Skandal

Şanlıurfa'dan ATV ekranlarına taşınan bir olay, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Esra Erol'un sunduğu programa katılan bir anne, 14 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ancak ortaya çıkan gerçekler, izleyicileri dehşete düşürdü.

100 Bin TL'ye Kız Çocuğu Satışı

Programa dahil olan Cuma'nın amcası Ali, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali amca, Berfin'in ailesi tarafından 100 bin Türk Lirası başlık parası karşılığında satıldığını itiraf etti. İki ailenin düşmanlığını sonlandırmak amacıyla yapılan bu anlaşmanın, aslında bir çocuk satışı olduğu anlaşıldı.

Kan Donduran Gerçekler ve Dekont Paylaşımı

Ali amca, Berfin'in yaşının 18 olduğunu düşündüklerini ancak gerçek yaşının programda ortaya çıktığını belirtti. Yapılan barışma karşılığında Berfin'in ailesine 98 bin TL yatırıldığını ve bu işlemi kanıtlar nitelikte bir dekontun canlı yayında gösterildiğini söyledi.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Bu olay, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda geniş yankı buldu. Çocuk hakları savunucuları ve toplumun farklı kesimleri, yaşanan bu duruma sert tepkiler göstererek yetkililerin konuya müdahale etmesini talep etti. Gündüz kuşağı programlarının bu tür hassas konuları nasıl işlediği de tartışmalar arasında yerini aldı.

Sorumluluklar ve Gelecek Adımlar

Yaşanan bu skandal sonrasında, ilgili makamların ve medya kuruluşlarının sorumlulukları sorgulanmaya başlandı. Kamuoyu, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına daha etkin yasal düzenlemeler ve denetimler yapılmasını bekliyor.