Bolu ve Ankara başta olmak üzere 6 il için defalarca urayı yapıldı ve alarm verildi; çok fena geliyor vaziyet alın!

Türkiye'nin başkenti Ankara başta olmak üzere, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Kastamonu illeri, yarın kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu iller için sarı kodlu yağış uyarısı verildi ve vatandaşlar olası su baskınlarına karşı uyarıldı.

Sarı Alarm: Hava Durumu Potansiyel Tehlike Arz Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir" mesajıyla verildi. Tahmin edilen meteorolojik olaylar olağandışı olmamakla birlikte, yağışın şiddeti nedeniyle etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Önlemlerinizi Alın: Sarı Kod Ne Anlama Geliyor?

Sarı kod, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirli hava koşullarında verilen bir uyarı seviyesidir. Bu uyarı, yaşanabilecek olumsuz hava şartlarının günlük hayata etkileri olabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini işaret eder. Sarı kod, özellikle açık alanlarda çalışanlar, sürücüler ve dış mekan etkinlikleri düzenleyenler için önem taşır.

Bu şiddetli yağışların etkisiyle yaşanabilecek olası durumlar arasında, yol kaplamalarında aşınma, küçük çaplı sel baskınları ve görüş mesafesinde azalma yer alıyor. Bu tür durumlarda, güvenliğinizi sağlamak adına gerekli tüm önlemleri almanız ve hava durumu raporlarını yakından takip etmeniz önerilir.