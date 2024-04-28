- Asayiş

Zincirleme kaza herkesi korkuttu!

Düzce D-100 karayolunda Hyundai marka bir araca arkadan çarpan ve kaçan aracın neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Zincirleme kaza herkesi korkuttu!
Zincirleme kaza herkesi korkuttu!
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Yaralılar ve İlk Müdahale

Kazada, sürücü M.S. ile birlikte yolcu olarak bulunan F.E.S. ciddi şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Zincirleme kaza herkesi korkuttu!

Trafikte Aksamalar ve Normale Dönüş

Kaza sonucu D-100 karayolu Çoban Dalçık bölgesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan aracın peşine düştü ve yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Zincirleme kaza herkesi korkuttu!

Araştırmalar Devam Ediyor

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili tanıkların ifadelerine başvuruluyor ve çarpışma anını gösteren görüntüler detaylı olarak analiz ediliyor.Zincirleme kaza herkesi korkuttu!
# trafik, kaza, polis, atatürk, araç

28 Nis 2024 - 12:17 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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