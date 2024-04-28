Zincirleme kaza herkesi korkuttu!

Yaralılar ve İlk Müdahale
Kazada, sürücü M.S. ile birlikte yolcu olarak bulunan F.E.S. ciddi şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Trafikte Aksamalar ve Normale Dönüş
Kaza sonucu D-100 karayolu Çoban Dalçık bölgesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan aracın peşine düştü ve yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı.
Araştırmalar Devam Ediyor
Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili tanıkların ifadelerine başvuruluyor ve çarpışma anını gösteren görüntüler detaylı olarak analiz ediliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.