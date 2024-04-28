Ebelik haftasında Bolu'da büyük buluşma! Uluslararası Gebelik Kongresi

Profesyoneller Bir Arada

Kongre, Prof. Dr. Aydan Biri, Prof. Dr. Deniz Sayıner ve Nesibe Üzel gibi alanında öncü isimlerin katılımlarıyla zenginleşti. Etkinlik, perinatoloji uzmanları, ebeler, hemşireler ve yenidoğan hekimleri gibi birçok farklı disiplinden sağlık profesyonelini bir araya getiriyor. Prof. Dr. Biri, kongrenin çok disiplinli yapısı ve uluslararası boyutuna dikkat çekerek, tüm katılımcıların bu deneyimden önemli bilgiler edindiğini vurguladı.

Bilimsel Sunumlar ve Paneller

Kongre, modern doğum hekimliği ve ebelik hizmetleri üzerine değerli bilgilerin paylaşıldığı bilimsel oturumlar ve panellerle devam ediyor. Ayrıca, gebelik, doğum ve lohusalık süreçleriyle ilgili en yeni bilimsel çalışmalar ve uygulamalar da katılımcılarla paylaşılmakta.

Katılımcı Geri Bildirimleriyle Güçlenen Kongre

Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe Üzel, geniş katılım ve olumlu geri bildirimlerin, kongrenin başarısını gösterdiğini belirtti. Özellikle bu yıl, Türkiye'deki deprem bölgelerinden gelen sağlık çalışanlarının da katılımı dikkat çekici oldu. Kongre boyunca, sağlık profesyonellerinin eğitimi ve gelişimi için düzenlenen kurslar büyük ilgi gördü.

Bu önemli kongre, 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Ebelik Haftası ile de örtüşerek, bu alanda çalışan profesyonellere ve topluma hizmet etmeye devam ediyor.