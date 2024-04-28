Ebelik haftasında Bolu'da büyük buluşma! Uluslararası Gebelik Kongresi

Profesyoneller Bir Arada
Kongre, Prof. Dr. Aydan Biri, Prof. Dr. Deniz Sayıner ve Nesibe Üzel gibi alanında öncü isimlerin katılımlarıyla zenginleşti. Etkinlik, perinatoloji uzmanları, ebeler, hemşireler ve yenidoğan hekimleri gibi birçok farklı disiplinden sağlık profesyonelini bir araya getiriyor. Prof. Dr. Biri, kongrenin çok disiplinli yapısı ve uluslararası boyutuna dikkat çekerek, tüm katılımcıların bu deneyimden önemli bilgiler edindiğini vurguladı.
Bilimsel Sunumlar ve Paneller
Kongre, modern doğum hekimliği ve ebelik hizmetleri üzerine değerli bilgilerin paylaşıldığı bilimsel oturumlar ve panellerle devam ediyor. Ayrıca, gebelik, doğum ve lohusalık süreçleriyle ilgili en yeni bilimsel çalışmalar ve uygulamalar da katılımcılarla paylaşılmakta.
Katılımcı Geri Bildirimleriyle Güçlenen Kongre
Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe Üzel, geniş katılım ve olumlu geri bildirimlerin, kongrenin başarısını gösterdiğini belirtti. Özellikle bu yıl, Türkiye'deki deprem bölgelerinden gelen sağlık çalışanlarının da katılımı dikkat çekici oldu. Kongre boyunca, sağlık profesyonellerinin eğitimi ve gelişimi için düzenlenen kurslar büyük ilgi gördü.
Bu önemli kongre, 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Ebelik Haftası ile de örtüşerek, bu alanda çalışan profesyonellere ve topluma hizmet etmeye devam ediyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.