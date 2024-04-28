Boluspor son dakika ligde kaldı

Cumartesi günü futbol severlerin gözü kulağı U19 Elit Akademi Ligi'nde oynanan kritik Boluspor - Altınordu AŞ maçındaydı. Boluspor'un küme düşme tehlikesini atlatma ve rakibini Play Off dışına itme mücadelesinde yaşananlar, nefes kesen bir futbol dramı sergiledi.

Boluspor'un beklenen golü

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kıyasıya bir mücadele sergiledi. Boluspor, Altınordu'nun sıkı defansını sağ kanattan geliştirilen etkili bir atakla yararak, maçın ilk golünü buldu. Ceza sahası yayına yapılan ortayı Harun, gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın devre arasına kadar olan sürecinde Boluspor'un öne geçmesini sağlayan kritik bir an oldu.

Altınordu ve Boluspor’dan gol düellosu

İkinci yarıya hızlı başlayan Altınordu, 47. dakikada skoru 1-1'e taşıyarak umutlarını yeşertti. Ancak Boluspor, 60. dakikada kazandığı penaltı atışını Murat Elmacı'nın başarılı bir şekilde gole çevirmesiyle yeniden öne geçti. Maç boyunca mücadeleyi bırakmayan Altınordu, 72. dakikada skoru 2-2'ye taşıyarak, oyunun sonucunu belirsizliğe sürükledi.

Birol Çavuşoğlu sahneye çıktı

Maçın sonlarına doğru Boluspor, Birol Çavuşoğlu'nun 82. dakikada kaydettiği golle tekrar üstünlüğü ele aldı. Bu gol, Boluspor'a üç puan kazandıran ve takımın ligde kalmasını garantileyen kritik bir atak oldu. Karşılaşmanın son bölümlerinde öne geçmenin avantajını iyi değerlendiren Boluspor, gerekli olan galibiyeti elde etti ve kümede kaldı.

Boluspor'un geleceği

Bu galibiyetle birlikte Boluspor U19 Akademi takımı, ligin sıkıntılı sularında sağlam bir adım atmış oldu. Takım, son haftalarda gösterdiği müthiş performansla kümede kalma başarısını gösterdi ve Altınordu’yu Play Off dışına iterek rakibine büyük bir darbe vurdu.