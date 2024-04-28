Fındık üretimi tehlike altında! Kozalak akarı, külleme hastalığı ve kahverengi kokarca ile mücadele başlıyor

Düzce il sınırları içerisinde yer alan 632 bin dekarlık geniş fındık bahçeleri, çeşitli tarımsal tehditlerle karşı karşıya. Global iklim değişiklikleri ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, fındık üreticileri için yeni zorluklar oluşturuyor.

Küresel Isınmanın Etkileri Artıyor: Fındıkta Verim ve Kalite Düşüyor

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, özellikle 2023 yılı Aralık ayında gözlemlenen yüksek hava sıcaklıkları ve kar yağışının azalması, fındık bahçelerinde kozalak akarı, külleme hastalığı ve kahverengi kokarca gibi zararlıların sayısının artmasına sebep oluyor. Bu zararlılar, fındığın verim ve kalitesini ciddi oranda düşürmekte.

Mücadele Programı Devreye Giriyor: Fındık Bahçeleri Koruma Altında

Düzce genelinde uygulanacak olan mücadele programı, fındık yetiştiriciliğini tehdit eden bu zararlılarla başa çıkmak için özel olarak tasarlanmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zararlılarla mücadelede yeni stratejiler geliştirerek fındık üreticilerine destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, bölgede kapsamlı bir bilgilendirme ve müdahale süreci başlatılacak.

Fındık Üreticilerine Özel Destek ve Bilgilendirme Seansları

Fındık yetiştiricilerine yönelik olarak düzenlenecek bilgilendirme seansları ve eğitimlerle, çiftçilerin zararlılarla mücadele konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak. Ayrıca, tarım il müdürlüğü tarafından sunulan destekler ve öneriler, fındık bahçelerinin geleceği için büyük önem taşıyor.