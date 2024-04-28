Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan sürücüye bakın ne oldu?

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen olağanüstü bir trafik kazası, sürücüsünün inanılmaz bir şekilde yara almadan kurtulmasıyla sonuçlandı. Safranbolu-Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde gerçekleşen bu korkutucu olay, otomobil sürücüsünün yaklaşık 70 metrelik bir şarampole yuvarlanmasıyla dikkat çekti.

Kontrol Kaybı ve Kaza

Edinilen bilgilere göre, Karabük istikametine doğru ilerleyen E.V. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ardından kontrolden çıkan araç, yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole uçarak taklalar attı. Böylesine şiddetli bir kaza olmasına rağmen, sürücü E.V. olaydan fiziksel olarak tamamen sağlam bir şekilde çıktı.

Acil Servis Harekete Geçti

Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında, sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamadığı anlaşıldı. Olayla ilgili detaylı incelemeler başlatıldı.