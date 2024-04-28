28 Nis 2024 - 13:24- Asayiş G:

Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan sürücüye bakın ne oldu?

Karabük, Safranbolu’da kontrolünü kaybeden bir sürücü, 70 metre yükseklikten şarampole uçtu. Mucizevi şekilde kazadan yara almadan kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan sürücüye bakın ne oldu?
Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan sürücüye bakın ne oldu?
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen olağanüstü bir trafik kazası, sürücüsünün inanılmaz bir şekilde yara almadan kurtulmasıyla sonuçlandı. Safranbolu-Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde gerçekleşen bu korkutucu olay, otomobil sürücüsünün yaklaşık 70 metrelik bir şarampole yuvarlanmasıyla dikkat çekti.

Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan sürücüye bakın ne oldu?

Kontrol Kaybı ve Kaza

Edinilen bilgilere göre, Karabük istikametine doğru ilerleyen E.V. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ardından kontrolden çıkan araç, yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole uçarak taklalar attı. Böylesine şiddetli bir kaza olmasına rağmen, sürücü E.V. olaydan fiziksel olarak tamamen sağlam bir şekilde çıktı.Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan sürücüye bakın ne oldu?

Acil Servis Harekete Geçti

Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında, sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamadığı anlaşıldı. Olayla ilgili detaylı incelemeler başlatıldı.Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan sürücüye bakın ne oldu?
# karabük, trafik, kaza, polis, otomobil, araç

28 Nis 2024 - 13:24 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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