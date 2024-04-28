İhbara gelen polislerden kaçtılar! Taşkınlık çıkarıp zarar verdiler

Kavga İhbarı ve Kaçış Hareketi
Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yine bir polis kovalamacasına sahne oldu. Kavaklar Caddesi üzerindeki bir kafede yaşanan kavga ihbarına müdahaleye giden polis ekipleri, olay yerinde 16 KAD 91 plakalı bir panelvan aracı fark etti. Araçtakiler, polisleri görünce hızla kaçışa geçti. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, Emek Mahallesi'nde park halindeki diğer araçlara ve bir resmi polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu. Yaklaşık 15 dakikalık bir kovalamaca sonucu Emek Kavşağı'nda sıkıştırılan araç durduruldu.
Alkollü Sürücüler ve Sabıka Kayıtları
Araçtaki dört şüpheliden ikisi, 28 suç kaydı bulunan Y.A. ve mala zarar suçu kaydı bulunan E.A., olay yerinde gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Y.A.'nın 1.65, E.A.'nın ise 3.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Polise Zor Anlar Yaşatan Genç Kızlar
Olay esnasında araçta bulunan diğer iki şahıs, genç kızlar G.T. ve D.Y., polise direnç gösterdi. Sinir krizi geçiren ve kendilerini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızlar, polis tarafından güçlükle sakinleştirilerek ekip otosuna bindirildi. Polis merkezine götürülen kızlar, burada da taşkınlık yapmaya devam etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.