İhbara gelen polislerden kaçtılar! Taşkınlık çıkarıp zarar verdiler

Kavga İhbarı ve Kaçış Hareketi

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yine bir polis kovalamacasına sahne oldu. Kavaklar Caddesi üzerindeki bir kafede yaşanan kavga ihbarına müdahaleye giden polis ekipleri, olay yerinde 16 KAD 91 plakalı bir panelvan aracı fark etti. Araçtakiler, polisleri görünce hızla kaçışa geçti. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, Emek Mahallesi'nde park halindeki diğer araçlara ve bir resmi polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu. Yaklaşık 15 dakikalık bir kovalamaca sonucu Emek Kavşağı'nda sıkıştırılan araç durduruldu.

Alkollü Sürücüler ve Sabıka Kayıtları

Araçtaki dört şüpheliden ikisi, 28 suç kaydı bulunan Y.A. ve mala zarar suçu kaydı bulunan E.A., olay yerinde gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Y.A.'nın 1.65, E.A.'nın ise 3.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Polise Zor Anlar Yaşatan Genç Kızlar

Olay esnasında araçta bulunan diğer iki şahıs, genç kızlar G.T. ve D.Y., polise direnç gösterdi. Sinir krizi geçiren ve kendilerini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızlar, polis tarafından güçlükle sakinleştirilerek ekip otosuna bindirildi. Polis merkezine götürülen kızlar, burada da taşkınlık yapmaya devam etti.