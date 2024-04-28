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Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaparak, ilk üç ayda 10 madalya kazandıklarını Bolu’da açıkladı. Federasyon, önümüzdeki Dünya Kupası ve Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Mustafa Aykan
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Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı mask
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı
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Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bolu'ya yapmış olduğu ziyarette, yeni tamamlanan Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunun açılışını gerçekleştirdi. Ercan, 2024 yılının ilk üç ayında elde ettikleri başarılar ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı

Türkiye'de Bilardo sporunun büyümesi

Ercan, son 10 yılda Türkiye'de bilardo sporunun göstermiş olduğu gelişmeye dikkat çekti. Türkiye Bilardo Federasyonu, dünyanın en büyük federasyonları arasında yer almayı başardı. Başkan, sporcu sayıları, elde edilen başarılar ve düzenlenen turnuvaların bu başarıda büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı

Dünya sahnesindeki başarılar

2016 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda kırılan dünya rekoru, Guinness Rekorlar Kitabı'na giriş yaparak bu başarının tescillendiğini belirtti. Ercan, bu başarıların sadece federasyonun değil, tüm ekiplerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı

Dünya artistik bilardo şampiyonası hedefleri

Türkiye, 2024 yılına madalya kazanarak başladı. İlk üç ay içinde yaklaşık 10 madalya kazanan federasyon, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Dünya Kupası ve Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası gibi önemli turnuvalarda da başarı elde etmeyi hedefliyor. Ercan, geçen seneki madalya sayısını geçmeyi ve dünya şampiyonlukları kazanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı

Türkiye'nin uluslararası bilardo organizasyonlarındaki rolü

Türkiye, bilardo alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ankara'da bulunan dünyanın en büyük bilardo tesisi sayesinde, her yıl düzenlenen dünya kupaları ve çeşitli Avrupa şampiyonaları Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ercan, bu tesislerin ve organizasyonların ülke için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda dünyada benzersiz imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Gençlerin bilardo sporundaki yeri ve önemi

Federasyon, genç yeteneklere büyük önem veriyor. Genç sporcuların dünya ve Avrupa şampiyonlukları gibi önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Ercan, federasyonun gençleri destekleme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

# ankara, türkiye, spor, uluslararası, avrupa, başkan

28 Nis 2024 - 13:26 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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