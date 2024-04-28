Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da hedeflerini açıkladı

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bolu'ya yapmış olduğu ziyarette, yeni tamamlanan Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunun açılışını gerçekleştirdi. Ercan, 2024 yılının ilk üç ayında elde ettikleri başarılar ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Bilardo sporunun büyümesi

Ercan, son 10 yılda Türkiye'de bilardo sporunun göstermiş olduğu gelişmeye dikkat çekti. Türkiye Bilardo Federasyonu, dünyanın en büyük federasyonları arasında yer almayı başardı. Başkan, sporcu sayıları, elde edilen başarılar ve düzenlenen turnuvaların bu başarıda büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Dünya sahnesindeki başarılar

2016 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda kırılan dünya rekoru, Guinness Rekorlar Kitabı'na giriş yaparak bu başarının tescillendiğini belirtti. Ercan, bu başarıların sadece federasyonun değil, tüm ekiplerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Dünya artistik bilardo şampiyonası hedefleri

Türkiye, 2024 yılına madalya kazanarak başladı. İlk üç ay içinde yaklaşık 10 madalya kazanan federasyon, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Dünya Kupası ve Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası gibi önemli turnuvalarda da başarı elde etmeyi hedefliyor. Ercan, geçen seneki madalya sayısını geçmeyi ve dünya şampiyonlukları kazanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası bilardo organizasyonlarındaki rolü

Türkiye, bilardo alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ankara'da bulunan dünyanın en büyük bilardo tesisi sayesinde, her yıl düzenlenen dünya kupaları ve çeşitli Avrupa şampiyonaları Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ercan, bu tesislerin ve organizasyonların ülke için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda dünyada benzersiz imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Gençlerin bilardo sporundaki yeri ve önemi

Federasyon, genç yeteneklere büyük önem veriyor. Genç sporcuların dünya ve Avrupa şampiyonlukları gibi önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Ercan, federasyonun gençleri destekleme konusundaki kararlılığını dile getirdi.