Uzman çavuş cam temizliği sırasında 3. kattan düştü

Komşuların Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı

Kaza anında evde yalnız olan H.K.'nın yardımına ilk olarak komşuları koştu. Komşuların 112 Acil Servis'e yaptığı ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak durumunu stabilize etti. Ardından H.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yerinde İncelemeler Devam Ediyor

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yerde detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgular, pencerenin kırılma sebebinin araştırıldığını gösteriyor. Öte yandan, H.K.'nın Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan bir uzman çavuş olduğu belirlendi.