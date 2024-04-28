- Asayiş

Uzman çavuş cam temizliği sırasında 3. kattan düştü

Karabük’ün 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz bir olayda, bir uzman çavuş, evinin penceresini temizlerken üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Olay, 1006. Cadde üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki H.K., cam temizliği yaparken pencerenin kırılması sonucu beton zemine çakıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Uzman çavuş cam temizliği sırasında 3. kattan düştü mask
Uzman çavuş cam temizliği sırasında 3. kattan düştü
Uzman çavuş cam temizliği sırasında 3. kattan düştü
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Komşuların Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı

Kaza anında evde yalnız olan H.K.'nın yardımına ilk olarak komşuları koştu. Komşuların 112 Acil Servis'e yaptığı ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak durumunu stabilize etti. Ardından H.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzman çavuş cam temizliği sırasında 3. kattan düştü

Olay Yerinde İncelemeler Devam Ediyor

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yerde detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgular, pencerenin kırılma sebebinin araştırıldığını gösteriyor. Öte yandan, H.K.'nın Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan bir uzman çavuş olduğu belirlendi.Uzman çavuş cam temizliği sırasında 3. kattan düştü
# karabük, kaza, polis, eğitim

28 Nis 2024 - 13:46 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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