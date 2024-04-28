28 Nis 2024 - 13:44- Spor G:

Karaçayır Spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi

Bolu ve Düzce'den 48 lisanslı bilardo sporcusunun katıldığı Üç Bant Bilardo Bölge Turnuvası, Karaçayır Spor Kompleksi'nde başladı. Yeni açılan profesyonel salon ve üç gün sürecek heyecan dolu maçlar, bölgesel bilardo heyecanını zirveye taşıyor.

Mustafa Aykan
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Karaçayır Spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi mask
Karaçayır Spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi
Karaçayır Spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi
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Bolu ve Düzce bölgesinden 48 lisanslı sporcunun katılımıyla düzenlenen Üç Bant Bilardo Bölge Turnuvası, Karaçayır Spor Kompleksi'ndeki yeni salonunda başladı. Üç gün sürecek olan bu heyecanlı turnuvada sporcular, bölgesel başarı için mücadele edecekler.

Karaçayır Spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi

Yeni salon, yeni heyecanlar

Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar'ın açıklamalarına göre, 2023 yılında gerçekleştirilen aktivitelerden sonra, 2024 yılı için Avrupa standartlarında bir tesisin açılmasıyla birlikte, Bolu ve Düzce'den 48 lisanslı bilardo sporcusu, bu yeni ve modern tesiste kıyasıya bir rekabete başladı. Uçar, yeni salonun sadece bir yarışma alanı olmadığını, aynı zamanda bölgeye büyük bir değer kattığını vurguladı.

Karaçayır Spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi

Turnuva detayları ve katılımcılar

Turnuva, Karaçayır Spor Kompleksi içerisinde bulunan yeni bilardo salonunda gerçekleştiriliyor. Salon içerisinde 4 adet üç bant ve 2 adet pul masası bulunuyor ve tüm ekipmanlar tamamen profesyonel standartlarda. Turnuva boyunca sporcular, üst düzey ekipmanlarla kendi becerilerini sergileme şansı bulacaklar.
Karaçayır Spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi

Ödüller ve tören

Üç gün sürecek olan turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, düzenlenecek olan özel bir törenle takdim edilecek. Bu ödül töreni, turnuvanın heyecanını taçlandıracak ve sporcuların başarılarını kutlayacak bir etkinlik olacak.

Karaçayır Spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi

# spor, avrupa, düzce

28 Nis 2024 - 13:44 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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