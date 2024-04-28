Bolu izcileri şehit dedelerini unutmadı! Çanakkale ruhunda buluştu

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun (TİF) önem verdiği etkinliklerden biri olan "Dedeciğim Ben Geldim Çanakkale Milli Bilinç Kampı", bu yıl da Bolu'dan izcilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bolu İl Temsilciliği'nin liderliğinde, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bolu İl Müftülüğü'nün desteklediği bu anlamlı etkinlik, toplumun her kesimini bir araya getirerek Çanakkale şehitlerini anma geleneğini sürdürdü.

Milli bilinç yürüyüşü ile tarihle buluşma

Etkinlik kapsamında Bolu Valiliği önünden başlayan ve Şehitler Mezarlığına kadar devam eden 57. Alay Milli Bilinç Yürüyüşü, izcilerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İzci liderleri, veliler ve diğer katılımcılar, Çanakkale ruhunu yad ederken, İl Müdürü Emrullah Güler, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve TİF İl Temsilcisi Doç. Dr. Ayhan Çetinkaya gibi önemli isimler de yürüyüşe eşlik etti.

Eğitim ve milli değerlerin harmanlandığı kamp

"Dedeciğim Ben Geldim" temalı kamp, izcilere tarih bilinci ve milli değerler eğitimi sunarak, genç nesillere geçmişin önemli olaylarını aktarma amacı güdüyor. Kamp süresince izciler, hem teorik bilgiler alıyor hem de sahada yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. Bolu'dan katılan izciler, bu deneyimi yaşayarak tarihlerine daha sıkı bir bağ kurma şansı elde ediyor.

Toplumsal katılım ve bilinçlenme

Bu yılki etkinlik, toplumsal katılım açısından oldukça zengin bir tablo ortaya koydu. Bolu halkının ve izci ailelerinin etkinliğe gösterdiği ilgi, milli bilinç ve tarih bilincinin yaygınlaştırılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bolu İl Müftülüğü'nün destekleri ile gerçekleşen yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve milli birlik duygusunu pekiştirdi.