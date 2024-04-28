Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.

Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı derbi maçlarda Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesi artık bir gelenek haline geldi. Son 7 derbi maçında 7 farklı kırmızı kart gören Beşiktaş, bu durumu kırılması güç bir rekora dönüştürdü.

Kırmızı kart serüveni nasıl başladı?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu maçta, Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati, 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Kadıköy'de oynanan son 7 lig maçında Beşiktaş, her karşılaşmada en az bir kırmızı kart gördü.

Geçmiş sezonlarda kırmızı kart alan oyuncular

Geçmiş sezonlarda da benzer durumlar yaşandı. Önceki sezonlarda Welinton, Cyle Larin, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup gibi önemli isimler, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören oyuncular arasında yer aldı. Yalnızca 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında oynanan maçlarda bu durum tekrarlanmadı.

Beşiktaş için önümüzdeki dönemde neler bekleniyor?

Bu sürekli tekrarlanan kırmızı kart olayları, Beşiktaş'ın disiplin sorunları üzerinde ciddi soru işaretleri yaratıyor. Takım, özellikle zorlu deplasman maçlarında daha kontrollü bir oyun sergilemeyi hedefleyerek bu kötü istatistiği sonlandırmak isteyecektir.

Beşiktaş yönetimi ve teknik ekibi, disiplin konusunda sıkıntılar yaşayan oyuncularla birebir görüşmeler yaparak bu problemlerin önüne geçmeyi planlıyor. Ayrıca, takımın psikolojik danışmanlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanması ve oyuncuların stres yönetimi konusunda daha fazla destek alması bekleniyor.