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Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.

Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan son 7 lig maçında Beşiktaş, her karşılaşmada kırmızı kart gördü. Al-Musrati'nin son maçtaki kırmızı kartıyla bu seri devam etti. Beşiktaş'ın disiplin sorunları ve bu durumun çözüm yolları mercek altında.

İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi. mask
Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.
Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.
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Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı derbi maçlarda Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesi artık bir gelenek haline geldi. Son 7 derbi maçında 7 farklı kırmızı kart gören Beşiktaş, bu durumu kırılması güç bir rekora dönüştürdü.

Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.

Kırmızı kart serüveni nasıl başladı?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu maçta, Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati, 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Kadıköy'de oynanan son 7 lig maçında Beşiktaş, her karşılaşmada en az bir kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.

Geçmiş sezonlarda kırmızı kart alan oyuncular

Geçmiş sezonlarda da benzer durumlar yaşandı. Önceki sezonlarda Welinton, Cyle Larin, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup gibi önemli isimler, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören oyuncular arasında yer aldı. Yalnızca 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında oynanan maçlarda bu durum tekrarlanmadı.

Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.

Beşiktaş için önümüzdeki dönemde neler bekleniyor?

Bu sürekli tekrarlanan kırmızı kart olayları, Beşiktaş'ın disiplin sorunları üzerinde ciddi soru işaretleri yaratıyor. Takım, özellikle zorlu deplasman maçlarında daha kontrollü bir oyun sergilemeyi hedefleyerek bu kötü istatistiği sonlandırmak isteyecektir.

Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.

Beşiktaş yönetimi ve teknik ekibi, disiplin konusunda sıkıntılar yaşayan oyuncularla birebir görüşmeler yaparak bu problemlerin önüne geçmeyi planlıyor. Ayrıca, takımın psikolojik danışmanlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanması ve oyuncuların stres yönetimi konusunda daha fazla destek alması bekleniyor.

Beşiktaş, Kadıköy'de son 7 maçta gördüğünü yine gördü... 'Gören, bu kadar da dikkatsiz olunmaz,' dedi.

 

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28 Nis 2024 - 14:18 İstanbul/ Kadiköy- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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