Fenerbahçe, Trabzonspor’a ve Galatasaray’a yaptığını Beşiktaş’a yapmadı! Taraftar tepki gösterdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladı ve 2-1'lik skorla maçı kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını korudu. Sarı-lacivertliler, bu galibiyeti sosyal medya üzerinden kutlarken, rakiplerine yönelik herhangi bir gönderme yapmadılar.

Fenerbahçe'nin kazandığı derbi

Fenerbahçe, kritik derbi maçında Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Batshuayi, maçın 30. dakikasında takımını öne geçiren golü atarken, İrfan Can Kahveci 69. dakikada farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş'ın tek golü ise 82. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 89'a yükseltirken, Beşiktaş 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe'den rakibe gönderme yapılmadı

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından da Beşiktaş'a yönelik herhangi bir göndermede bulunmamıştı. Bu tutumunu sürdüren sarı-lacivertliler, son galibiyetin ardından da ezeli rakiplerine yönelik herhangi bir atıfta bulunmadılar.

Taraftar tepkileri ve sosyal medya paylaşımları

Galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarları arasında sosyal medya ekibinin gönderme yapmaması konusunda karışık tepkiler görüldü. Bazı taraftarlar, bu olgun tutumu takdir ederken, diğerleri ise daha agresif bir yaklaşım sergilenmesini bekliyordu. Bu tepkiler üzerine Fenerbahçe, maçın golcüleri Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'yi öne çıkaran paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe'nin derbi zaferi ve puan durumu

Bu önemli galibiyetle Fenerbahçe, Süper Lig lideri Galatasaray ile olan puan farkını koruyarak şampiyonluk yarışında iddialı konumunu sürdürdü. Fenerbahçe'nin gösterdiği centilmenlik ve olgunluk, futbol dünyasında örnek bir davranış olarak nitelendirildi.