29 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Yeniçağ dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

29 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|BOLU
|YENİÇAĞA
|ASIL BEY, ASİL BEY, CAMIATIK, CAMİATİK
|10. SK., 14. SK., 15 TEMMUZ SEHITLER, 15. SK., 16. SK., 18. SK., 20. SK., 22. SK., 25. SK., 59. SK., 60. SOK, 63, 63 SK., 65., 67 SK., 69., 69. SK., 7. SK., ANADOLU OTOYOLU, DÖRTDİVAN CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., MAHSUR SK., MOLLA HASAN, MOLLA HASAN CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ CD., SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YÜZEVLER SİTESİ
|29.04.2024
|09:30
|16:00
|BOLU
|MUDURNU
|OSMANÇAVUSLAR, OSMANÇAVUŞLAR
|OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUŞLAR
|29.04.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|SAFRANLAR
|YUKARI SAFRANLAR
|29.04.2024
|09:00
|12:30
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ
|HACIMUSALAR KÖYÜ YOLU, HACIMUSALAR MERKEZ KÖY YOLU
|29.04.2024
|10:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ
|ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS
|29.04.2024
|09:00
|15:30
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.