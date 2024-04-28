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29 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Yeniçağ dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

29 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Yeniçağ dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
29 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Yeniçağ dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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29 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

BOLUYENİÇAĞA ASIL BEY, ASİL BEY, CAMIATIK, CAMİATİK 10. SK., 14. SK., 15 TEMMUZ SEHITLER, 15. SK., 16. SK., 18. SK., 20. SK., 22. SK., 25. SK., 59. SK., 60. SOK, 63, 63 SK., 65., 67 SK., 69., 69. SK., 7. SK., ANADOLU OTOYOLU, DÖRTDİVAN CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., MAHSUR SK., MOLLA HASAN, MOLLA HASAN CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ CD., SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YÜZEVLER SİTESİ29.04.202409:3016:00
BOLU MUDURNU OSMANÇAVUSLAR, OSMANÇAVUŞLAR OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUŞLAR29.04.202410:0013:00
BOLUGÖYNÜK SAFRANLAR YUKARI SAFRANLAR29.04.202409:0012:30
BOLUMUDURNU MERKEZ HACIMUSALAR KÖYÜ YOLU, HACIMUSALAR MERKEZ KÖY YOLU29.04.202410:0012:30
BOLUMERKEZ DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ ALPAĞUT  KÖYÜ YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PİRAHMETLER  KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER  YAYLAS29.04.202409:0015:30
# nisan, mudurnu

28 Nis 2024 - 14:42 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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