30 Nisan 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Yeniçağ dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

30 Nisan 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|YENİÇAĞA
|GÖLBAŞI, MERKEZ
|GÖLBASI MERKEZ MAHALLE YOLU, GÖLBAŞI KÖYÜ YOLU
|30.04.2024
|10:00
|16:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|KARABEYLER
|HAMZA BEY KARABEYLER, KÖY SOKAGI
|30.04.2024
|09:30
|12:30
|BOLU
|YENİÇAĞA
|MÜEZZİNLER
|ÖREN KÖYÜ YOLU
|30.04.2024
|13:30
|16:30
|BOLU
|MUDURNU
|ASMA, AŞAĞI, DERE, DEREÇETİNÖREN, FINDICAK MÜCAVIR, GEDİKLER, GÖLLÜÖREN, GÜRÇAM, KARAAHMETLER, KARAPINAR, KARATAŞ, KAYABAŞI, KINGILAR, KÖSELER, MERKEZ, SÜRMELİ, ULUÇAY, YENI(ABANT SAPAGI), YENİ, YILDIRIM BAYAZID, YUKARI
|ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, ÇEPNİ KÖY ULUÇAY MEVKİ, DERECETINOREN_DERE_MAH, DEREÇETİNÖREN KÖYÜ YOLU, FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU, GÖLLÜÖREN KÖY YOLU, GÖLLÜÖREN KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM KÖSELER MAHALLE YOLU, GÜRÇAM KÖYÜ ÇAMLAR ALTI MEVKİİ, GÜRÇAM KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM MAH YOLU, Karaahmet köy yolu, KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU, KINGILAR MAHALLE YOLU, KINHGILAR, MUDURNU YOLU, ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU, PELİTÖZÜ YIKARI MAH, SARIYAR KÖYÜ YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU, ULUÇAY MAHALLE YOLU, YENI ABANT SAPAGI YOLU
|30.04.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAÇIK, KAHYALAR, KAVALLAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, N KENDISI, ORDULAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, UĞURLUALAN, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENİ
|100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KACIK KÖY YOLU, KAÇIK KÖYÜ YOLU, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KAVALLAR KÖY YOLU, KAVALLAR KÖYÜ YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, ORDULAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖYÜ YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UGURLUALAN KÖY YOLU, UĞURLUALAN KÖYÜ, UĞURLUALAN KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ
|30.04.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|DEMİRHANLAR
|DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI
|30.04.2024
|09:00
|15:00
|BOLU
|MUDURNU
|GÜNEY, YUKARI GÜNEY
|İğneciler köyü, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU
|30.04.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR
|ALPAGUT YAYLA YOLU, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI
|30.04.2024
|09:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.