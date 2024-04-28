1 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

1 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MUDURNU
|DİBEKTAŞI, ESELER, HAYALLAR
|ALPAĞUT DİBEKTAŞI MAH, ALPAĞUT KÖYÜ ESELER MAH, ESELER MAHALLE YOLU
|01.05.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|MERKEZ
|KARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZ
|AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI
|01.05.2024
|09:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.