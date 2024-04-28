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1 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

1 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Merkez, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
1 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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1 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLU MUDURNU DİBEKTAŞI, ESELER, HAYALLAR ALPAĞUT DİBEKTAŞI  MAH, ALPAĞUT KÖYÜ ESELER MAH, ESELER MAHALLE YOLU01.05.202410:0012:00
BOLUMERKEZ KARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZ AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI01.05.202409:0015:30
# tarih, mudurnu

28 Nis 2024 - 14:57 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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