Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü’nün eğitimleri devam ediyor…

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, orman ürünlerinin üretim ve pazarlama süreçlerinde standartları artırmayı hedefliyor. Bu eğitim, bölgedeki sürdürülebilir orman yönetimi ve pazarlama becerilerini geliştirmek için tasarlandı, böylece Aladağ'da orman kaynaklarının etkin kullanımını teşvik ediyor.

Eğitim programının amacı ve kapsamı

Eğitimin temel amacı, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü personelinin orman ürünleri üretimi ve pazarlama konularında bilgi ve becerilerini artırmaktı. Program, orman işletme müdürleri, yardımcıları, şefler, mühendisler, muhafaza memurları ve üretim işçileri gibi çeşitli kademelerdeki çalışanları kapsayacak şekilde tasarlandı. Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen başkanlığında düzenlenen bu etkinlik, katılımcıların sahadaki uygulamalı bilgilerini derinleştirmeyi amaçladı.

Teorik bilgiler ve güvenlik eğitimi

Eğitimin ilk gününde, Aladağ Orman İşletme Şefliği 75 nolu bakım bölmesinde, ağaç kesme teknikleri, iş güvenliği önlemleri ve ağaç boylama teknikleri gibi temel konular ele alındı. 6331 sayılı İş Kanunu'na uygun olarak, iş güvenliği hususları detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, yakacak odun ve kağıtlık odun gibi özel ürünlerin üretiminde dikkat edilmesi gereken noktalar katılımcılara aktarıldı.

Sahada öğrenme

Eğitimin ikinci kısmında, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Katılımcılara doğru ağaç kesme teknikleri canlı olarak gösterilirken, bu tekniklerin sahada nasıl uygulanacağına dair uygulamalı bilgiler verildi. Bu bölüm, işletme şefleri ve deneyimli mühendisler tarafından yönetildi, böylece katılımcıların uygulamalı bilgileri sahada doğru bir şekilde kullanmaları sağlandı.

Eğitim değerlendirmesi

Eğitimin ikinci günü, Ortakırac Orman Emvali Deposunda yapılan uygulamalarla sona erdi. Bu bölümde, doğru ve yanlış uygulamalar katılımcılara gösterilerek, eğitim sürecinde öğrenilenlerin sahada nasıl uygulanacağına dair bir değerlendirme yapıldı. Katılımcıların edindikleri bilgi ve beceriler bu tatbikatla pekiştirildi.

Eğitimin beklenen etkileri ve bölgesel kalkınma

Bu eğitimlerin sonucunda, Aladağ bölgesinde orman ürünleri üretiminin kalitesinin artırılması, iş güvenliğinin sağlanması ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir orman yönetimi adına bu tür eğitimler büyük önem taşımaktadır.