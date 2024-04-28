- Gündem

Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Bolu Veteriner Hekimler Odası, Türkiye'deki sokak hayvanları sorununu ele alarak, evcil hayvanlara çip takılmasını zorunlu kılan mevzuatın süresinin uzatılması gerektiğini vurguladı. Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok tarafından dile getirilen bu çağrı, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle gündeme geldi…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı mask
Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı
Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, çip takma süresinin uzatılması ve sokak hayvanları için kısırlaştırma ile doğal yaşam alanlarının belirlenmesi çağrısında bulundu. Eğitim ve istihdam sorunlarına dikkat çeken hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Çip uygulaması ve sokak hayvanlarına etkisi

Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, çip takma zorunluluğunun insanları mağdur ettiğini ve bazı ev sahiplerinin bu yüzden hayvanlarını sokağa terk etmeye başladığını belirtti. Ok, bu durumun çözümü için çip uygulaması süresinin uzatılması gerektiğine dikkat çekti.

Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Kısırlaştırma ve doğal yaşam alanları

Mehmet Ok ayrıca, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının ve doğal yaşam alanlarının belirlenmesinin aciliyetini vurguladı. Bu adımların, sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğunu söyledi.Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Eğitim sorunları ve istihdam krizi

Bolu Veteriner Hekimler Odası, veterinerlik eğitiminin niteliğinin düşmesi ve plansız fakülte artışlarının mezunların iş bulma sorunlarını artırdığını ifade etti. Her yıl 3 binin üzerinde genç veterinerin iş bulma konusunda zorluk yaşadığı, bu durumun mesleki eğitim kalitesini de olumsuz etkilediği belirtildi.Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden açılması gerekliliği

Veteriner hekimler, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden açılmasının, sektörel düzenlemeler ve politikaların daha etkin yönetilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdiler. Bu yapının yeniden kurulması, sektördeki birçok probleme çözüm getirebilir.Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Çalışma koşulları ve şiddet

Veteriner hekimlerin çalışma koşullarının giderek zorlaştığı, belediyelerde ve özel sektörde yaşanan mobbing ile psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarının arttığına dikkat çekildi. Ayrıca, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında bırakılmasının, bu meslek grubunun karşılaştığı riskleri artırdığı vurgulandı.Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Gelecek perspektifi ve uluslararası göç

Yüksek kaliteli eğitim ve iş olanaklarının yetersizliği nedeniyle birçok genç veteriner hekimin yurt dışına göç etmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu durum, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını kaybetmesine neden olmakta ve sektörün geleceği için ciddi endişeler doğurmakta.

# eğitim, türkiye, uluslararası

28 Nis 2024 - 18:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL