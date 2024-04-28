Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarını eleştirdi

Bolu'da BTP İl Başkanı Mustafa Yağcı, restoran ve kafelerdeki KDV artışlarını eleştirdi. Vergi artışlarının ekonomiye ve sosyal hayata olan etkilerini detaylandıran Yağcı, adil bir vergi sistemi ve Milli Ekonomi Modeli'nin önemini vurguladı.
KDV artışları ve ekonomik dengeler
Mustafa Yağcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle restoran ve kafelerde uygulanan KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 10'a, yüzde 18'den ise yüzde 20'ye çıkarılmasını eleştirdi. Bu artışların, ekonomiyi düzeltme amacına hizmet etmediğini, aksine mevcut ekonomik dengeleri daha da bozduğunu belirtti.
Yanlış ekonomi politikaları ve enflasyonla mücadele
BTP İl Başkanı, vergi artışlarının yanlış bir ekonomi politikası olduğunu ve enflasyonla mücadelede etkili olmayacağını vurguladı. Yağcı, maliyet enflasyonuyla mücadelede iç talebi kısıtlamanın yerine, talebi artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini savundu. Ayrıca, sosyal devlet projeleri aracılığıyla halkın alım gücünün desteklenmesinin önemini işaret etti.
Lokanta ve kafe sektörü
Mustafa Yağcı, KDV artışlarının özellikle küçük işletmeleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bu artışların, lokanta ve kafe esnafını ekonomik olarak zor duruma soktuğunu ve bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Vergi adaletsizliği
Yağcı, vergi sisteminin adil ve mantıklı bir şekilde düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı. Halkın sosyal hayatının vergi artışlarıyla daha da kısıtlandığını ve basit sosyal aktivitelerden mahrum bırakıldığını ifade etti.
Milli Ekonomi Modeli'nin önemi
BTP İl Başkanı, ekonomik iyileşme ve adil bir vergi sistemi için Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu modelin, yerel yönetimlerdeki mali disiplinin sağlanmasına ve şeffaflığın artırılmasına yardımcı olacağını ifade etti.
Yerel seçimler ve ekonomik uyanış
Mustafa Yağcı, son yerel seçim sonuçlarının, halkın ekonominin kötüye gittiği yönünde bir uyanış yaşadığını ve bu durumun hükümete ciddi bir mesaj olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.