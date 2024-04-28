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Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarını eleştirdi

Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanı Mustafa Yağcı, katma değer vergisi (KDV) artışlarının yerel ekonomiye olumsuz etkilerine dikkat çekerek hükümetin vergi politikalarını eleştirdi. Restoran ve kafelerdeki KDV oranlarının yükseltilmesinin, ekonomik dengeleri daha da bozacağını savunan Yağcı, bu konuda açıklamalarda bulundu.

Arzu Sarı
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Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarını eleştirdi mask
Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarını eleştirdi
Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarını eleştirdi
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Bolu'da BTP İl Başkanı Mustafa Yağcı, restoran ve kafelerdeki KDV artışlarını eleştirdi. Vergi artışlarının ekonomiye ve sosyal hayata olan etkilerini detaylandıran Yağcı, adil bir vergi sistemi ve Milli Ekonomi Modeli'nin önemini vurguladı.

Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarını eleştirdi

KDV artışları ve ekonomik dengeler

Mustafa Yağcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle restoran ve kafelerde uygulanan KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 10'a, yüzde 18'den ise yüzde 20'ye çıkarılmasını eleştirdi. Bu artışların, ekonomiyi düzeltme amacına hizmet etmediğini, aksine mevcut ekonomik dengeleri daha da bozduğunu belirtti.

Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarını eleştirdi

Yanlış ekonomi politikaları ve enflasyonla mücadele

BTP İl Başkanı, vergi artışlarının yanlış bir ekonomi politikası olduğunu ve enflasyonla mücadelede etkili olmayacağını vurguladı. Yağcı, maliyet enflasyonuyla mücadelede iç talebi kısıtlamanın yerine, talebi artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini savundu. Ayrıca, sosyal devlet projeleri aracılığıyla halkın alım gücünün desteklenmesinin önemini işaret etti.Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarını eleştirdi

Lokanta ve kafe sektörü

Mustafa Yağcı, KDV artışlarının özellikle küçük işletmeleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bu artışların, lokanta ve kafe esnafını ekonomik olarak zor duruma soktuğunu ve bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Vergi adaletsizliği

Yağcı, vergi sisteminin adil ve mantıklı bir şekilde düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı. Halkın sosyal hayatının vergi artışlarıyla daha da kısıtlandığını ve basit sosyal aktivitelerden mahrum bırakıldığını ifade etti.

Milli Ekonomi Modeli'nin önemi

BTP İl Başkanı, ekonomik iyileşme ve adil bir vergi sistemi için Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu modelin, yerel yönetimlerdeki mali disiplinin sağlanmasına ve şeffaflığın artırılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Yerel seçimler ve ekonomik uyanış

Mustafa Yağcı, son yerel seçim sonuçlarının, halkın ekonominin kötüye gittiği yönünde bir uyanış yaşadığını ve bu durumun hükümete ciddi bir mesaj olduğunu dile getirdi.

# seçim

28 Nis 2024 - 19:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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