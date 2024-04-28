Bolu vefat edenler.. 28 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HASAN BASRİ ÖZDEMİR
Dodurga mahallesi halkından (Merhum) Basri ve (Merhume) Aliye ÖZDEMİR’in oğlu, Ayşe ÖZDEMİR’in eşi, Aliye NUR ve Yelda NURDAN’ın babaları;
Cenazesi bugün dodurga mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası dodurga mahalle mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE AKTAŞ
Yenigüney köyü halkından (Merhum) Celal AKTAŞ’ın eşi, Nazife,Firdevs, Belgüzar, Fatma, Seher, Mehmet ve Yakup AKTAŞ’ın anneleri;
Cenazesi bugün yenigüney köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUHARREM DURNA
Dörtdivan ilçesi çetikören köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
HACER KAHRAMAN
Seben merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
HÜSEYİN DAĞ
Aşağı kuzören köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
NURETTİN GİRGİN
Ankara nallıhan hıdırlar köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
REMZİ ATALAY
Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.