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Bolu vefat edenler.. 28 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 28 Nisan 2024 Bugün 7 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
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Bolu vefat edenler.. 28 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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HASAN BASRİ ÖZDEMİR

Dodurga mahallesi halkından (Merhum) Basri ve (Merhume) Aliye ÖZDEMİR’in oğlu, Ayşe ÖZDEMİR’in eşi, Aliye NUR ve Yelda NURDAN’ın babaları;

Cenazesi bugün dodurga mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası dodurga mahalle mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE AKTAŞ

Yenigüney köyü halkından (Merhum)  Celal AKTAŞ’ın eşi, Nazife,Firdevs, Belgüzar, Fatma, Seher, Mehmet ve Yakup AKTAŞ’ın anneleri;

Cenazesi bugün yenigüney köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MUHARREM DURNA

Dörtdivan ilçesi çetikören köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

HACER KAHRAMAN

Seben merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

HÜSEYİN DAĞ

Aşağı kuzören köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

NURETTİN GİRGİN

Ankara nallıhan hıdırlar köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

REMZİ ATALAY

Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

# ankara

28 Nis 2024 - 15:21 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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