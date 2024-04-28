Havaların ısınmasıyla KKKA vakalarında artış görüldü

Erken ısınan havalar ve KKKA vakalarındaki artış

Bu yıl ilkbahar mevsiminin beklenenden daha sıcak geçmesi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında önemli bir artışa neden oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kenelerin doğada daha erken görülmeye başlandığını ve bu durumun vaka sayılarını etkilediğini belirtti. Geçen yıl, bahar mevsiminin geç başlamasıyla vaka sayıları yüzde 50 oranında azalmıştı, ancak bu yıl durum tersine döndü.

Vakalar neden artıyor? tahminler ve öngörüler

Prof. Dr. İlhan Çetin'e göre, bu yıl mart ve nisan ayları, dünya tarihindeki en sıcak aylar olarak kayıtlara geçti. Bu erken ısınma, kenelerin daha fazla ve daha erken aktif olmasına neden oldu. Bu durum, vaka sayılarının artışına ve hatta bazı ölüm vakalarının nisan ayı başında başlamasına yol açtı. İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların haziran sonuna kadar artmaya devam etmesi bekleniyor.

Yıl içindeki değişimler ve bölgesel etkiler

Çetin, geçen yıl vaka sayılarının 600-700 civarında olduğunu, bu yıl ise şu ana kadar 80 civarında vaka tespit edildiğini açıkladı. Vakaların yoğunlukla İç Anadolu Bölgesi ve kuzeyinden, özellikle Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum gibi yerlerden geldiğini belirtti. Bu yılın, geçen yıldan daha fazla vaka sayısına sahne olabileceği öngörülüyor.

Önlemler ve vatandaşlara tavsiyeler

Sağlık ve Tarım Bakanlıkları KKKA hastalığına karşı önlemleri artırma sürecine girdi. Prof. Dr. İlhan Çetin, vatandaşlardan da kenelere karşı tedbirli olmalarını ve özellikle dış mekânlarda çalışanların, piknik yaparken veya doğa ile uğraşırken dikkatli olmalarını istedi. Hastalıktan korunmanın en etkili yolu, kenelere karşı alınabilecek basit önlemler olduğunu vurguladı.