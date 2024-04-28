Bolu'da dün akşam saatlerinde gökyüzü kıpkırmızı oldu: Şaşkınlık yaratan doğa olayı

Bolu'da yaşanan doğa olayı, gökyüzünün beklenmedik bir şekilde kıpkırmızı bir renge bürünmesi ile vatandaşları şaşırttı. Bu nadir görülen doğa olayı, kum fırtınasının ardından meydana geldi. Nedeni henüz açıklanamayan bu olay, Bolu halkı arasında büyük merak ve ilgi uyandırdı.

Toz taşınımı sonrası kızıl gökyüzü

Günler süren toz taşınımının ardından gökyüzünün kızıla dönüşü vatandaşları endişelendirdi. Nadir bir doğa olayına şahit olan Bolulu vatandaşlar, gökyüzünün neden kırmızı olduğunu merak ediyor. Haberlerde ve fotoğraflarda gördüğümüz kızıla yakın turuncu renkteki gök yüzünü canlı canlı izleyen vatandaşlar hayretler içince olan biteni seyretti.

Bolu halkının tepkileri ve merakı

75 Yaşında olan Gülşen Olutürk, “ bu yaşındayım hayatımda ilk kez gökyüzünün bu renkte olduğunu gördüm. Sebebi nedir bilmiyorum ama çok farklı görünüyor. Korkmalımıyız yoksa normal bir durum mu bilemedim. İnşallah bir şey olmaz. Yetkililer elbet bir açıklama yapar” dedi.

HasanYıdırımkurt isimli vatandaş ise, “hayatımda ilk kez böyle bir gökyüzü gördüm. Toz taşınımı diyorlar ama bana sanki farklı bir şeymiş gibi geliyor. Allah deprem filan vermez inşallah” yorumunu yaptı.

Bu durma uzmanlar ne diyor?

Güneş ışığı atmosfere girdiğinde, mavi ve mor ışık dalgaları küçük olduğu için daha fazla saçılır ve bu da gökyüzünün genellikle mavi görünmesine neden olur. Ancak, toz taşınımı gibi durumlarda, atmosfere eklenen daha büyük toz parçacıkları mavi ışığı değil, daha uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı ışığı saçar. Bu büyük parçacıklar mavi ışığı daha az saçtığı için gökyüzü kırmızımsı bir renk alır.

Akşam ve sabah saatleri daha etkili

Ayrıca, Güneş batarken veya doğarken ışık atmosferde daha uzun bir mesafe kat etmek zorundadır. Bu durumda, ışığın yolculuğu sırasında mavi ışığın çoğu saçıldığı için ve kalan ışık kırmızı ve turuncu tonlarında olduğundan, gökyüzü kızıla döner. Toz taşınımı bu etkiyi daha da belirginleştirir çünkü daha fazla parçacık kırmızı ve turuncu ışığı saçmaya yardımcı olur. Bu nedenle, toz taşınımı sonrasında gökyüzü daha kızıl bir renk alabilir.