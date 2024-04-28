Türk Sağlık-Sen'den sendikal rekabet vurgusu ve idarecilere eleştiri

Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, düzenlediği basın toplantısında sendikal faaliyetler ve idarecilerin bu süreçlere olan müdahaleleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özübek, sendikal rekabetin sağlık sektöründeki önemini ve Türk Sağlık-Sen'in bu rekabette her zaman aktif bir rol oynadığını vurguladı. Ancak, bazı idarecilerin bu sürece zarar verdiğini ve etik olmayan yollarla sendikal faaliyetleri yönlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Hastane yöneticilerinden etik dışı uygulamalar

Özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi örneklerinde, yöneticilerin makam odalarını 'sendika ikna odası' olarak kullandıkları ve bu gücü kendi sendikalarına üye yapmak için kullandıkları iddia edildi. Bu tür uygulamaların, sağlık çalışanlarının özgür iradesine gölge düşürdüğü ve sendikal süreçlere zarar verdiği vurgulandı.

Yönetim zafiyeti ve olası sonuçları

Bolu'nun belli başlı hastanelerinde başhekim atanmaması sebebiyle oluşan yönetim zafiyetinin, idareciler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığına dikkat çekildi. Özübek, idarecilerin bu zafiyeti kendi lehlerine çevirmek yerine, tarafsız ve adil bir yönetim sergilemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sendikacılık etiği üzerine vurgular ve yöneticilerin sorumlulukları

Özübek, yöneticilere işlerini doğru yapmaları ve sendikacılık etiğine uygun davranmaları konusunda çağrıda bulundu. Yöneticilerin, kendi görevlerini yerine getirirken sendikal süreçlere zarar vermemeleri gerektiğini ve tüm faaliyetlerin etik bir çerçevede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik destek mesajı

Özübek, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik destek mesajı vererek, idarecilerin uyguladığı baskılara karşı cesaretli ve dirençli olmalarını istedi. Çalışanlara, karşılaştıkları zorluklar karşısında geri adım atmamaları ve haklarını korumak için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Yeni İl Sağlık Müdürüyle işbirliği ve gelecek vizyonu

Yeni atanan İl Sağlık Müdürü ile yapılan görüşmelerde, Bolu'da sağlık hizmetlerinin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi için yapılan çalışmalar ele alındı. Özübek, bu tür bir yönetim anlayışının destekçisi olduklarını ve tüm sağlık kurumlarında benzer bir düzenin sağlanmasının önemine değindi.