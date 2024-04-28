AFAD İl Müdürlüğü’nden ormancılara eğitim

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afetlere hazırlık konusunda farkındalık yaratmak ve gönüllü katılımı teşvik etmek amacıyla ormancılara yönelik özel bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, afet yönetimi süreçlerine etkin katılım ve gönüllülük sistemi hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitmenler Ömer Kuvruk ve Adnan Esen’in liderliğinde gerçekleşen toplantı, katılımcılara afet durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğretti.

Gönüllülük sisteminin önemi ve katılım süreçleri

Afet yönetimi, öngörülemeyen doğal felaketler karşısında hayati öneme sahiptir ve gönüllüler bu süreçte büyük bir rol oynar. AFAD, ormancılara yönelik düzenlediği bu toplantıda gönüllülük sisteminin işleyişi, katılım adımları ve gönüllülerin afet yönetimi süreçlerinde nasıl etkin bir rol alabilecekleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Gönüllülük, afet anlarında toplumun daha hızlı ve organize bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, zararların en aza indirilmesine katkıda bulunur.

Eğitimle güçlenen kapasiteler

Toplantıda, AFAD Eğitim Şube Müdürü Ömer Kuvruk ve Eğitmen Adnan Esen tarafından verilen eğitimlerle, katılımcıların afetlere hazırlıklı olma kapasiteleri artırıldı. Eğitimler, ilk yardım, kurtarma ve tahliye teknikleri gibi hayati konuları kapsayarak, ormancıların bu becerileri sahada nasıl uygulayabileceklerini anlattı. Bu eğitimlerle, gönüllüler afet anında ne gibi önlemler alabileceklerini öğrenerek, hazırlıklı olmanın önemini kavradılar.

Afet farkındalığının artırılması

Afet farkındalığı, toplumun afetlere karşı daha iyi hazırlanmasını sağlayan temel taşlardan biridir. AFAD’ın düzenlediği bu toplantı, katılımcılara afetlerin olası etkileri ve bu etkilere karşı alınabilecek önlemler hakkında derinlemesine bilgiler sağladı. Ayrıca, afet anında panik yerine nasıl daha organize ve sakin kalınabileceği üzerinde duruldu, bu da toplumun afetlere yanıt verme kabiliyetini önemli ölçüde artırmaktadır.

Gönüllülük sistemi içinde performans takibi

Toplantıda ayrıca gönüllülerin performanslarının nasıl izleneceği ve değerlendirileceği konusu ele alındı. Eğitimlerle kazanılan bilgi ve becerilerin sahada nasıl uygulanacağı ve geliştirileceği üzerinde duruldu. Bu süreç, gönüllülerin afet yönetimindeki etkinliklerini sürekli iyileştirmeyi ve hem bireysel hem de toplumsal katkıları maksimize etmeyi hedeflemektedir.

Toplantının etkisi ve katılımcı geri bildirimleri

Toplantıya katılan 25 ormancı, aldıkları eğitimler ve bilgilendirmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, bu tür eğitimlerin afetlere hazırlık süreçlerinde farkındalıklarını artırdığını ve gönüllü olarak daha aktif bir rol almak istediklerini belirtti. Bu pozitif geri dönüşler, AFAD’ın gönüllülük programının etkinliğini ve toplumsal yararını gösteriyor.