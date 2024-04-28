2024 yılına dair dernek beyannameleri için son gün…

Dernek beyannameleri için nihai çağrı

2023 yılı dernek faaliyet beyannamelerinin son teslim tarihi hızla yaklaşmakta. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm derneklerin beyannamelerini 30 Nisan 2024 tarihine kadar ya elektronik ortamda ya da kağıt üzerinde teslim etmeleri gerektiği hatırlatılıyor. www.siviltoplum.gov.tr üzerinden erişilebilen Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kullanılarak, gerekli kullanıcı adı ve şifre ile beyannameler kolayca doldurulup onaylanabilir. Zamanında yapılmayan teslimatlar, 8,322 TL gibi yüksek bir idari para cezasına neden olabilir.

Elektronik ve kağıt beyanname arasında fark yok

Dernekler için beyannamelerin sunulma şekli önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Elektronik olarak DERBİS üzerinden gönderilen beyannameler ile kağıt ortamında gönderilenler arasında hukuki açıdan hiçbir fark bulunmamaktadır. Her iki format da resmi ve geçerli kabul edilmekte, bu da işlemlerin hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına olanak tanımaktadır.

İdari cezalar ve önlemler

Valilik, beyannamelerin zamanında teslim edilmemesi halinde uygulanacak idari cezalar konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştur. 30 Nisan 2024 Salı günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gereken beyannameler, bu süre zarfında verilmezse dernek yöneticileri büyük miktarda para cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden, derneklerin yöneticileri tarafından belirlenen süre içinde beyannamelerin verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Beyannamenin doğru bir şekilde doldurulması esastır. Özellikle beyannamenin 7. bölümünde derneğin defterlerinin hangi usulde tutulduğu belirtilmeli, gelir ve giderlerin doğru olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Bu, derneğin mali durumunun doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar ve olası hataların önüne geçer.

Yoğunluk uyarısı ve erken teslimin önemi

Türkiye genelinde 122 bin derneği düşündüğümüzde, Nisan ayının son günlerinde DERBİS sistemi üzerinden beyanname teslimlerinde büyük bir yoğunluk oluşabilir. Bu yoğunluk, sistemde gecikmelere ve yerel yönetimlerde iş yükünün artmasına sebep olabilir. Dernek yöneticilerinin, bu yoğunluğu önlemek ve süreci kolaylaştırmak adına beyannamelerini son güne bırakmadan erken bir tarihte vermesi önerilmektedir.

Neden erken teslimat yapmalısınız?

Erken beyanname teslim etmek, teknik sorunlar veya sistem yoğunluğu gibi olası aksaklıkları önler ve idari para cezaları riskini minimize eder. Ayrıca, bu süreci erken tamamlayan dernekler, yıl boyunca diğer önemli faaliyetlere daha fazla odaklanabilirler. Bu, hem zaman yönetimi hem de mali sorumluluk açısından derneklere büyük faydalar sağlar. Bu nedenlerle, dernek yöneticilerine, beyannamelerini mümkün olan en kısa sürede teslim etmeleri tavsiye edilir.