Boluspor, play-off yolunda Altay karşısında altın değerinde 3 puan aldı! İşte maç özeti

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında heyecan doruktaydı. Boluspor, kendi evinde Altay’ı ağırladı ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maç, Boluspor'un üstün oyunu ve etkili ataklarıyla dikkat çekti. Altay ise maç boyunca aradığı ritmi bir türlü bulamadı.

İlk yarıda Altay öne geçti

Maçın ilk yarısında Boluspor, ataklarını sıklaştırdı. 28. dakikada sol kanattan yapılan orta sonrası Avramovski'nin ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşu, Altay kalecisi Mustafa güçlükle çeldi. Dönen topa Oğuz Kaan Güçtekin'in vuruşu yine Mustafa tarafından engellendi ve gol izni verilmedi. 45. dakikada Altay’da Enes Öğrüce, ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu ağlara göndererek Altay’da 1-0 öne geçirdi.

Avramovski sahneye çıktı

İkinci yarıda Boluspor, beraberlik için baskısını artırdı. 54. dakikada Jefferson'un savunma arkasına attığı pasla buluşan Avramovski, kaleciyi çalımlayarak topu filelere yolladı ve skoru 1-1'e getirdi. Ancak, Boluspor'un cevabı gecikmedi. 67. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Naby Oulare, meşin yuvarlağı kaleye yolladı. Defansın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve Boluspor yeniden öne geçti: 2-1.

Boluspor farkı artırdı

Maçın sonlarına doğru Boluspor, skoru korumak için defansif bir oyun sergilemek yerine hücumda kaldı. 90. dakikada gerçekleşen kontrataktan sonra Tunahan Çiçek'in pasıyla Avramovski, skoru 3-1'e taşıyarak maçın kaderini belirledi ve Boluspor'a önemli bir galibiyet kazandırdı.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler (Tunahan Çiçel dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Vüsal Isgandarli dk. 80), Berk Yıldız, Jefferson (Kubilay Sönmez dk. 89), Daniel Avramovski, Petar Gigic

Altay’ın kadrosu: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Nurettin Küçükdeniz dk. 81), Eren Erdoğan, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Enes Yetkin dk. 70), Enes Öğrüce (Mehmet Onur Yıldız dk. 85), Deniz Kadah

Karşılaşmanın öne çıkan detayları

Altay'ın genç yeteneği Enes Öğrüce, ilk yarının son dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. İkinci yarıda ise Boluspor'dan Daniel Avramovski sahne aldı. 54. dakikada eşitliği sağlayan Avramovski, 90. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Boluspor'un başka bir golü ise 67. dakikada Naby Ourlare'den geldi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Boluspor'dan Petar Gigic, gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Altay cephesinde ise Enes Öğrüce, Ceyhun Gülselam, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak ve Eren Erdoğan sarı kart gören isimler oldu.