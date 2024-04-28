- Spor

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Stres ve baskı üzerimizde vardı”

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın performansını değerlendirdi ve Altay'a övgülerde bulundu.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Stres ve baskı üzerimizde vardı” mask
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Stres ve baskı üzerimizde vardı”
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu, 32. Hafta - Trendyol 1. Lig’in 32. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan Boluspor, bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirdi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının performansını ve maçın kırılma anlarını değerlendirdi.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Stres ve baskı üzerimizde vardı”

İlk yarı zorluklarla geçti

Boluspor'un karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptığını belirten Yalçın Koşukavak, ilk 20 dakikada birkaç net gol pozisyonundan yararlanamadıklarını ifade etti. İlk yarının son dakikalarında Altay'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Boluspor için ilk yarı zorlu geçti. Koşukavak, "İlk yarıda moral ve motivasyon olarak biraz düştük. Beklemediğimiz bir anda gol yedik," dedi.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Stres ve baskı üzerimizde vardı”

Soyunma odasında dönüm noktası

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, soyunma odasında takıma yaptığı psikolojik müdahalenin maçın ikinci yarısında fark yarattığını vurguladı. Oyuncuların ikinci yarıya daha etkili ve kararlı bir şekilde çıktığını söyleyen Koşukavak, "Bazı değişiklikler yaptık ve oyuncuları psikolojik olarak ayağa kaldırdık," şeklinde konuştu.

Kritik anlar ve takım ruhu

Maçın ikinci yarısında Boluspor, Altay'ın 10 kişi kalmasıyla oyunun kontrolünü ele geçirdi. VAR incelemesi sonrası iptal edilen bir golün ardından Boluspor, peş peşe bulduğu gollerle maçı lehine çevirdi. Yalçın Koşukavak, oyuncularının gösterdiği direnç ve takım ruhunu övdü: "Oynayan oynamayan herkese teşekkür ediyorum. Bu maçlar, takım ruhunu pekiştiren önemli maçlar."

Altay'a övgüler

Boluspor teknik direktörü, maç boyunca konsantrasyonunu ve mücadelesini kaybetmeyen Altay takımını da tebrik etti. Koşukavak, "Altay müthiş bir motivasyon ve konsantrasyonla mücadele etti. Onları da ayrıca tebrik ediyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Maç sonucu Boluspor'un ligdeki umutlarını yeşertirken, Altay ise gösterdiği performansla takdir topladı. Her iki takımın da ligdeki sonraki maçları büyük merakla bekleniyor.

# boluspor

28 Nis 2024 - 20:13 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL