29 Nis 2024 - 09:12 - Gündem

29 Nisan 2024 haftası Batı Karadeniz başta olmak üzere il il ve gün gün hava durumu tahminleri

29 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin önde gelen şehirlerinin hava durumu raporları burada! Bolu, Düzce, Sakarya ve daha fazlası için en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ile yağış bilgilerini keşfedin. Haftalık hava durumu tahminlerimizi kaçırmayın!