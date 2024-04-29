29 Nisan 2024 haftası Batı Karadeniz başta olmak üzere il il ve gün gün hava durumu tahminleri

29 Nisan Pazartesi - Hava Durumu
Bolu: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 19°C
Düzce: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 18°C
Sakarya: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 18°C
Kocaeli: Yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 16°C
Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 13°C, en yüksek 21°C
Bartın: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 16°C
Zonguldak: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 14°C
Ankara: Sağanak yağışlı, en düşük 13°C, en yüksek 21°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 16°C
30 Nisan Salı - Hava Durumu
Bolu: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 20°C
Düzce: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 18°C
Sakarya: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 17°C
Kocaeli: Yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 17°C
Karabük: Yağmur geçişli, en düşük 14°C, en yüksek 22°C
Bartın: Parçalı bulutlu, en düşük 13°C, en yüksek 16°C
Zonguldak: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 14°C
Ankara: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 24°C
İstanbul: Yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 17°C
1 Mayıs Çarşamba - Hava Durumu
Bolu: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 19°C
Düzce: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 19°C
Sakarya: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 18°C
Kocaeli: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 18°C
Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 22°C
Bartın: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 17°C
Zonguldak: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 14°C
Ankara: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 22°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 13°C, en yüksek 17°C
2 Mayıs Perşembe - Hava Durumu
Bolu: Parçalı bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 18°C
Düzce: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 19°C
Sakarya: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 20°C
Kocaeli: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 20°C
Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 20°C
Bartın: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 16°C
Zonguldak: Parçalı bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 13°C
Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 19°C
3 Mayıs Cuma - Hava Durumu
Bolu: Sağanak yağışlı, en düşük 9°C, en yüksek 18°C
Düzce: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 20°C
Sakarya: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
Kocaeli: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 20°C
Bartın: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 18°C
Zonguldak: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 16°C
Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 15°C, en yüksek 20°C
4 Mayıs Cumartesi - Hava Durumu
Bolu: Sağanak yağışlı, en düşük 8°C, en yüksek 18°C
Düzce: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
Sakarya: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 22°C
Kocaeli: Sağanak yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 22°C
Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
Bartın: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 19°C
Zonguldak: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 16°C
Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
İstanbul: Sağanak yağışlı, en düşük 15°C, en yüksek 21°C
5 Mayıs Pazar - Hava Durumu
Bolu: Sağanak yağışlı, en düşük 9°C, en yüksek 19°C
Düzce: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 21°C
Sakarya: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 23°C
Kocaeli: Sağanak yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 22°C
Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 22°C
Bartın: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 20°C
Zonguldak: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 18°C
Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 21°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 15°C, en yüksek 22°C
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.