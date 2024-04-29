Yeme-içme sektöründe KDV sarsıntısı; Oranlar yükseldi, cüzdanlar inceliyor!

Yeme-içme sektörü yeni bir vergi düzenlemesiyle karşı karşıya. Restoran ve kafelerdeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yapılan artış resmiyet kazandı. Yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV ise yüzde 20'ye yükseltildi. Değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle duyuruldu ve vergi yükü hafifletme amacı taşıyan eski oranlar tarihe karıştı.

KDV Oranları Artışı Kesinleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı karar gereğince, 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan 'yüzde 8' ve 'yüzde 18' ibareleri, sırasıyla 'yüzde 10' ve 'yüzde 20' olarak değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte yeme-içme hizmetlerinin maliyetinde önemli bir artış yaşanacak ve bu artış doğrudan tüketicilere yansıyacak.

Yeni KDV Oranları Ne Anlama Geliyor?

Yeni düzenlemeyle birlikte lokanta, kafe ve pastaneler gibi yeme-içme hizmeti sunan işletmeler, sunmuş oldukları yiyecek ve içecekler için artık yüzde 10 oranında KDV hesaplayacaklar. Bu oran, işletmelerin hem yerinde sunum yaptıkları hizmetler için geçerli olacak hem de telefonla veya internet üzerinden yapılan siparişler için uygulanacak. Yani müşteri ister işletmede ister evinde olsun, ödenecek KDV oranı aynı olacak.

Ne Zaman Uygulanacak?

1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu yeni vergi oranları, her türlü yeme-içme hizmetinde geçerli olacak. İşletme ruhsatı olmaksızın müşterilere yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerler de bu kapsama dahil edildi. Yani kısacası, çayınızdan tostunuza kadar her türlü gıda tüketiminde yeni KDV oranları hesaplanacak.

Tüketiciler ve İşletmeler Üzerindeki Etki

Bu yeni vergi oranları, tüketicinin cebini doğrudan etkileyecek. Yüzde 2 ila yüzde 8 arasında değişen artış, zaten yüksek yaşam maliyetleriyle mücadele eden vatandaşlar için ek bir yük oluşturuyor. Öte yandan işletmeler için de maliyet artışı anlamına gelen bu düzenleme, özellikle pandemi sürecinde zor günler geçiren yeme-içme sektöründe yeni bir mücadele anlamına geliyor. Bu artış, sektördeki fiyat politikalarının yeniden şekillenmesine neden olurken, tüketicinin yeme-içme alışkanlıklarını da değiştirecek gibi görünüyor.