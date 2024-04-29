Bolu A101’ler de 3 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek süper aktüel ürünler kataloğu indirimleri

İndirimli ürünler arasında 1.25 litre Yudum Ayçiçek yağı, organik yumurtalar ve çeşitli salam ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca, kahve severler için Kurukahveci Mehmet Efendi, Kahve Dünyası ve Keyfe markalarından Türk kahvesi seçenekleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Süt ve süt ürünleri

2 kg Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 52 TL

600 g Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 125 TL

350 g Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 69.90 TL

1 L Birşah Tam Yağlı Süt 29.90 TL

1 L Birşah Yağsız Süt 21.50 TL

1 L Birşah Süt 27.50 TL

Birşah Tam Yağlı Ayran 5.50 TL

Eker Ayran 9.90 TL

Pınar Ayran 9.90 TL

Sütaş Ayran 7.50 TL

Çeşitli Gıda Ürünleri

1.25 L Yudum Ayçiçek Yağı - 89 TL

48'li Lipton Demlikl Poşet Çay 53.50 TL

400 g Torku Dana Kasap Sucuk 149 TL

460 g Balparmak Balkovan Çiçek Balı 119.50 TL

800 g Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 125 TL

Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis - 38.50 TL

Baştacı Mini Hindi Dilimli Salam - 21 TL

Baştacı Mini Dana Dilimli Salam Çeşitleri - 24 TL

100 g Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi - 39.50 TL

100 g Kahve Dünyası Türk Kahvesi - 36.50 TL

100 g Keyfe Türk Kahvesi - 27.50 TL

Su ve Maden suları

5 L Hayat Su 19.50 TL

10 L Hayat Su 27.45 TL

5 L Su 15 TL

1.5 L Su 5 TL

1.5 l Hayat Su 15.25 TL

0.5 L Hayat Su 7.85 TL

0.5 L Su 2.50 TL

Beypazarı Maden Suyu 5.50 TL

Sarıkız Sade Maden Suyu 5.25 TL

6'lı Kızılay Sade Maden Suyu 29 TL

Manav ürünleri

İthal Muz 69.90 TL

Patates 15.75 TL

Domates 30.95 TL

Çengelköy Salatalık 17.95 TL

Çilek Paket 36.95 TL

ET ürünleri ve Yumurta

400 g Kombinet Dana Kıyma 164 TL

400 g Kombinet Dana Kuşbaşı 173 TL

400 g Beşler Dana Kıyma 169 TL

400 g Beşler Dana Kuşbaşı 178 TL

6'lı Organik Yumurta - 73 TL

15'li Yumurta 39.50 TL

30'lu Yumurta 69.50 TL

Bolu A101'ler, 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Bu hafta, Bolu A101 Mağazalarında ve Bolu A101 online alışveriş platformunda, yemeklik yağdan Türk kahvesine kadar pek çok temel gıda ürününde özel indirimler sunuluyor.

Bu özel haftada Bolu A101 Marketleri, müşterilerine hem kaliteyi hem de uygun fiyatları bir arada sunmayı amaçlıyor. Alışverişinizi planlarken bu fırsatları değerlendirmeyi unutmayın!