 Bütün Bolu evinden çıkarken 100 bin lirası gasp edilen iş adamını merak ediyor

Bolu'da iş dünyasını sarsan olay geçtiğimiz ay yaşanmıştı. Yaşamkent Mahallesi'nde oturduğu site otoparkında otomobiline binmek üzere olan bir iş insanı, sabah erken saatlerde silahlı bir çete tarafından gasp edildi. Gaspçılar, iş insanını tehdit ederek toplamda 1080 Euro, 950 Dolar ve 16 bin 400 TL'lik büyük bir meblağ çaldı.

Polis Harekete Geçti: Çete Üyeleri Yakayı Ele Verdi

22 Mart sabahı saat 07.30 sıralarında gerçekleşen olayın ardından, çete üyeleri izlerini kaybettirmeye çalışsa da, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 günlük titiz bir çalışma sonucunda şüphelileri yakalayarak adalete teslim etti. Emniyet güçleri, 46 farklı noktada bulunan 360 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, çetenin izini İstanbul ve Muğla'ya kadar sürdü. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 4 şüpheli, 'Silahlı yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çete Lideri Kıskıvrak Yakalandı

Olayın organizatörü olduğu tespit edilen çete lideri M.Ş.A. (42), Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da düzenlenen bir başka operasyonla gözaltına alındı. Daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan M.Ş.A., sorgusunun ardından Bolu'ya getirilerek adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Polis yetkilileri, vatandaşları bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve benzer durumlarla karşılaşmamak adına alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Bolu'da yaşanan ve son zamanlarda dikkat çeken suç olayları arasında yerini alan bu olay, gasp edilen iş insanın kim olduğunu merak edilmesine neden oldu. Polisin kimliğini sır gibi sakladığı iş insanının kim olduğu öğrenilemedi.