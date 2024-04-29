Vatandaşlar köpek sorunu için çözüm arayışında! Valiye, amirleri şikayet ettiler

Başkanlar Toplandı, Sorunlar Masaya Yatırıldı

Sinop'un Mertoğlu köyünde, vatandaşların günlük yaşam kalitesini etkileyen başıboş köpek ve mezbaha atıkları sorunları gündeme geldi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın önderliğinde köy muhtarı ve yerel yöneticilerle yapılan toplantıda, köy sakinlerinin yaşadığı problemler tek tek ele alındı. Köy Muhtarı Mustafa Ünal, toplumun yaşadığı sıkıntıları Vali Özarslan ile paylaşarak, çözüm yolları arayışını vurguladı.

İdareler Arası İletişim Sorunu Büyüyor

Erdoğan Ünal isimli bir köy sakini, başıboş köpekler konusunda belediye ve özel idarenin sorumluluk almamasından yakındı. Köpeklerin köyde güvenlik sorunu oluşturduğunu ve geçtiğimiz günlerde kendisinin de köpekler tarafından sıkıştırıldığını ifade etti. Belediye ve özel idare arasında geçişkenlik olmadığını dile getiren Ünal, bu durumun çözüm beklediğini belirtti.

Çevre Kirliliği ve Tarım Zararı Gündemde

Ayrıca köyde mezbahalardan kaynaklanan atıkların çevre kirliliği yarattığı ve çeltik tarlalarına zarar verdiği konusunda da şikayetler var. Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, atık yönetimi konusunda gerekli işlemlerin başlatıldığını ve süreç içerisinde ruhsatların iptal edilebileceğini söyledi.

Vali Özarslan'dan Çözüm Sözü

Vali Mustafa Özarslan, köydeki sorunların üzerine gitmek için ilgili muhtarlarla düzenli olarak bir araya geleceklerini belirtti. Ayrıca, başıboş köpek bırakan vatandaşların plaka takip sisteminden izleneceğini duyurdu. Bu adımların, köydeki yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Sinop İl Müftüsü, DSİ mühendisi ve diğer yetkililerin de katıldığı bu toplantı, Mertoğlu köyü için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yerel yönetimlerin ve vatandaşların iş birliği, köydeki sorunların çözümüne katkıda bulunacak gibi duruyor.