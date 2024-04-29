Bolu ŞOK Mağazalarında teknoloji fırsatları: Oyuncu koltukları ve bilgisayarları büyük indirimde!

Bolu ŞOK Mağazaları, teknoloji tutkunları için kaçırılmaz indirimlerle dolu bir kampanya başlattı. "Her bütçeye uygun oyuncu koltuğu, oyuncu bilgisayarı ve daha fazlası..." sloganıyla yola çıkan ŞOK, bu özel teklifleri Bolu Marketlerinde sunuyor.

Blueera PC 21.499 TL

Gamers Arena Extremely AMD Reyzen Freedos Gaming PC 23.999 TL

Gamers Arena Hell Ryzen Freedos Gaming PC 11.999 TL

Gamers Arena PeakD Ryzen Freedos Gaming PC 20.999

Gamers Arena Space AMD Ryzen Freedos Gaming PC 27.99 TL

Quantum Gaming Notebook 24.799 TL

Blueera N17 Notebook 12.999 TL

Technopc Notebook 4.899 TL

Viewsonic 31.5'' Gaming Monitör 6.799 TL

Twisted Minds 23.8'' Gaming Monitör 3.799 TL

Samsung 32'' Monitör 5.999 TL

Twisted Minds 27'' Gaming Monitör 4.599 TL

Redragon Kablolu Klavye Mouse Set 899 TL

HP LED Hoparlör 599 TL

Ultrapad Android Tablet 2.749 TL

Twisted Minds Oyuncu Masası 3.999 TL

Twisted Minds Oyuncu Koltuğu 7.899 TL

Müşteriler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı teknolojik ürünleri bulabilecekleri bu kampanyada, özellikle oyuncu koltukları ve bilgisayarları büyük ilgi görüyor. ŞOK'un sunduğu indirimler, teknoloji ürünlerine yatırım yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.

Kampanya kapsamında sunulan ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bolu ŞOK Mağazalarını ziyaret edebilir veya Bolu ŞOK online platformlarından alışveriş yapabilirsiniz. Fırsatları kaçırmayın, teknoloji dünyasında yepyeni bir deneyime adım atın!