Bolu ŞOK Mağazalarında teknoloji fırsatları: Oyuncu koltukları ve bilgisayarları büyük indirimde!

Bolu ŞOK Mağazaları, teknoloji tutkunları için kaçırılmaz indirimlerle dolu bir kampanya başlattı. "Her bütçeye uygun oyuncu koltuğu, oyuncu bilgisayarı ve daha fazlası..." sloganıyla yola çıkan ŞOK, bu özel teklifleri Bolu Marketlerinde sunuyor.
Blueera PC 21.499 TL
Gamers Arena Extremely AMD Reyzen Freedos Gaming PC 23.999 TL
Gamers Arena Hell Ryzen Freedos Gaming PC 11.999 TL
Gamers Arena PeakD Ryzen Freedos Gaming PC 20.999
Gamers Arena Space AMD Ryzen Freedos Gaming PC 27.99 TL
Quantum Gaming Notebook 24.799 TL
Blueera N17 Notebook 12.999 TL
Technopc Notebook 4.899 TL
Viewsonic 31.5'' Gaming Monitör 6.799 TL
Twisted Minds 23.8'' Gaming Monitör 3.799 TL
Samsung 32'' Monitör 5.999 TL
Twisted Minds 27'' Gaming Monitör 4.599 TL
Redragon Kablolu Klavye Mouse Set 899 TL
HP LED Hoparlör 599 TL
Ultrapad Android Tablet 2.749 TL
Twisted Minds Oyuncu Masası 3.999 TL
Twisted Minds Oyuncu Koltuğu 7.899 TL
Müşteriler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı teknolojik ürünleri bulabilecekleri bu kampanyada, özellikle oyuncu koltukları ve bilgisayarları büyük ilgi görüyor. ŞOK'un sunduğu indirimler, teknoloji ürünlerine yatırım yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.
Kampanya kapsamında sunulan ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bolu ŞOK Mağazalarını ziyaret edebilir veya Bolu ŞOK online platformlarından alışveriş yapabilirsiniz. Fırsatları kaçırmayın, teknoloji dünyasında yepyeni bir deneyime adım atın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.